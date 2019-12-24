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Yağmur çok, su yok

Yağmur çok, su yok
Giriş Tarihi: 24.12.2019

Yağmurun etkili olduğu ’de vatandaş dün altyapı yetersizliği nedeniyle sıkıntı çekerken bir yandan da 60 saatlik su kesintisiyle karşı karşıya kaldı. Kesintiye isyan eden İzmirliler, “Büyükşehir, İzmirliye yağmurlu günde su vermiyor” yorumunda bulundu

İzmir altyapı yetersizliği nedeniyle yine yağmura teslim olarak adeta Venedik'e döndü. Karşıyaka Mavişehir'de kara denizle birleşti, cadde ve sokaklarda biriken yağmur sularının çekilmesini bekleyen vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Park halinde yarıya kadar suya batan araçlar çekiciler tarafından bulundukları yerden kaldırıldı. Konak'taki Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı, sel sularının dükkanlarını basmaması için yoğun çaba harcadı. İzmirliler, "Her yağmurda aynı manzara" diye isyan etti

Yağmurla boğuşan İzmirli dün bir felaket daha yaşadı. Tahtalı Barajı'ndan arıtma tesisine gelen ana borunun patlaması nedeniyle önceki akşam başlayan ve 60 saat sürmesi öngörülen su kesintisi, Buca, Gaziemir, Karabağlar ve Konak'ın bir bölümünü vurdu. İzmirliler, yağmurlu havada susuz kalırken kentin en kalabalık ilçesi Buca'da belediye tankerlerle su dağıtmak zorunda kaldı. Kesintiye isyan eden İzmirliler, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirliye yağmurlu günde su vermiyor" yorumunda bulundu. Şiddetli yağışın bugün de sürmesi beklenirken 4 ilçe halkı yine susuz kalacak. İZSU, suların yarın akmaya başlayacağını duyurdu.

ARIZA GİDERİLECEK

Su kesintisiyle ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Tahtalı Barajı'ndan gelen ana isale hattında, basınç artışı nedeniyle oluşan arızanın giderilmesi için seferberlik ilan ettik. Arıza giderilecek. Sıkıntının tekrarlanmaması için gerekli yedekleme sistemi çalışmalarını da başlattık. Arkadaşlarımız yarın akşama kadar su kesintisini sonlandırmak için canla başla çalışıyor" dedi

METİN BURMALI/ MERT ALPDÜNDAR

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