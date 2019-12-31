Torbalı canavarı suç makinesi çıktı

İzmir’de 2 bin lira için iki kişinin canını alan Enver Yıldız’nı azılı bir suçlu olduğu ortaya çıktı. Soğukkanlı katil Yıldız’ın poliste, uyuşturucu kullanmak, gasp ve yağma gibi 17 suç kaydı bulunuyor

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park (53) ile hemşire Hatice Gülcemal İzmir Torbalı'daki evlerinde aynı gece cinayete kurban gitti. Birçok soru işaretini akıllara getiren cinayetin neden işlendiği katilin yakalanmasıyla ortaya çıktı. İlçe sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ile Hatice Gülcemal'i gözünü kırpmadan öldüren 30 yaşındaki katil zanlısı Enver Yıldız Atatürk Mahallesi, 1591 Sokak'taki bir evde yaralı olarak yakalandı. Gözü dönmüş katil zanlısı Yıldız'ın saklandığı 3 katlı binanın çevresindeki 10 sokağı boşaltan özel harekat polisleri binanın etrafını sardı. Polisle çatışmaya giren Torbalı canavarı Enver Yıldız, göğsünden yaralandı. Yıldız, yaralı olarak yakalanıp, evden sedye ile çıkarılarak tedavi altına alındı. Enver Yıldız'ın, öldürdüğü Hatice Gülcemal'in eşine silah zoruyla bankamatikten bin 500 lira, öldürdüğü ilçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ın eşi Vildan Park'tan da bin 500 lira olmak üzere 2 bin lira alarak kaçtığı ve iki kişiyi bu 2 bin lira için öldürdüğü öldürdüğü ortaya çıktı.

KAPIYI AÇINCA KASAYI SORDU

Torbalı'da dehşet olayların ilki önceki akşam saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan Dost Yunus Sitesi'ndeki villada meydana geldi. Vildan Park'ın ilk ifadesinde, eşiyle evde bulundukları sırada kapının çaldığını, kapıyı açan eşine, yüzü maskeli ve silahlı kişinin kasanın yerini sorduğunu ve bir anda eşiyle aralarında boğuşma yaşadıklarını söyledi.

İzmir Torbalı'daki cinayetlerle ilgili iki kişi gözaltına alındı

KARISINDAN 500 LİRA ALMIŞ

Boğuşma sırasında zanlının eşinin başına ateş ettiğini aktaran Vildan Park, daha sonra şahsın kendisine kasanın yerini sorduğunu, evde kasa bulunmadığını söylediğini, para istemesi üzerine de şüpheliye 500 lira para verdiğini, şahsın da parayı alarak kaçtığını anlattı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan 2 çocuk babası İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park, ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fuat Mehmet Park, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fuat Mehmet Park'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL İLE YOLDA KARŞILAŞTI

İkinci cinayet ise Torbalı Alpkent Mahallesi 1032 sokakta işlendi. Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu dedektifleri, İlçe Sağlık Müdürü Park'ın olayını araştırırken ikinci bir cinayet haberi ile adeta şok geçirdi. İddiya göre silahlı saldırgan İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ı öldürdükten sonra sokakta karşılaştığı Harun Gülcemal'i silahla tehdit ederek ondan da para istedi. Harun Gülcemal'i tehditle evine kadar götürdü.

SİLAH TUTUKLUK YAPMIŞ

Uyuşturucu kullanmak, gasp, yağma gibi 17'ye yakın poliste suç kaydı bulunan gözü dönmüş katil zanlısı Enver Yıldız, Doktor Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i gözünü kırpmadan eşinin ve annesinin yanında vurdu. İddiaya göre cani Yıldız, evde bulunan annesini de öldürecekti ancak silah tutukluk yaptı. Ardından katil Yıldız, silah zoru ile soğukkanlılıkla evden doktor Hasan Gülcemal'i evden çıkartıp, zorla bankamatiğe kadar götürdü. Burada ATM'den bin 500 lira çekip yaya olakak ara sokaklara kaçıp izini kaybettirdi. Harun Gülcemal ise polis ve sağlık ekiplerine haber verip koşarak eve gitti. Gülcemal, eve geldiğinde eşinin yaşamını yitirdiğini görünce gözyaşlarına boğuldu.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ GELDİ

Torbalı'da peş peşe yaşanan iki cinayetin ardından Vali Erol Ayyıldız ile İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek soruşturma hakkında bilgi aldı. Doktor Gülcemal'in ve gözü önünde eşi öldürülen Park'ın eşi Vildan Park'ın ifadeleri ve otel güvenlik kameraları kayıtları doğrultusunda eşgali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ve jandarma ekipleri, katil zanlısıyla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilen iki şüpheliyi, Torbalı ilçesinde Ortaklar ve Atatürk mahallelerindeki iki adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.





DİYARBAKIR'DAN 3 GÜN ÖNCE GELMİŞ

Enver Yıldız'ın (30), Diyarbakır'da yaşadığı ve 3 gün önce gezmek için İzmir'e gelip Torbalı'daki arkadaşlarında kalmaya başladığı öğrenildi. Katil zanlısı Yıldız'ın yakalanmadan bir kaç saat önce de sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını kaldırıp, yerine siyah zemin eklemesi dikkat çekti.

ÇATIŞMA İLE YAKALANDI

Katil zanlısı Enver Yıldız'ın (30), Atatürk Mahallesi, 1591 Sokak'taki bir evde saklandığı polis tarafından belirlendi. Harekete geçen polisler, Yıldız'ın saklandığı 3 katlı binanın bulunduğu sokağın çevresindeki 10 sokağı boşaltıp, bu sokakların giriş ve çıkışlarını otomobillerle kapattı. Sokaktaki yayalar da uzaklaştırıldı. Ardından özel harekat polislerinin de aralarında yer aldığı yaklaşık 150 polis, binanın çevresini sardı. Polis, 'akrep' olarak bilinen zırhlı araçla şüpheli Yıldız'ın bulunduğu eve operasyon düzenledi

KARISI GÖZLERİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLEN DOKTOR KRİZ GEÇİRDİ

İzmir'de dehşet saçan zanlı Enver Yıldız ile ilgili, öldürülen Hatice Gülcemal'in eşi doktor Harun Gülcemal'in ifadesine başvuruldu. Şoke eden ayrıntıları anlatan Gülcemal, ifadesinin sonunda sinir krizi geçirdi. Üniversitede okuyan çocuğunu karşılamak üzere aracına binen Gülcemal, zanlının aracının yanına geldiğini, kendisinden para istediğini anlattı. Doktor Gülcemal, "Üzerimde para yok" dediğini, bunun üzerine Yıldız'ın "O zaman eve gidip alalım" dediğini ve eve gittiklerini söyledi. Evde eşi ve yatalak annesinin bulunduğunu söyleyen Gülcemal, eşinin zanlıya para vermemek için direndiğini, zanlının ise tabancayı annesinin üzerine doğrultup, "Vururum bak" diye tehdit ettiğini, tetiğe bastığını ancak tabancanın ateşlemediğini de söyledi. Gülcemal, tabancanın ateş almaması üzerine Hatice Gülcemal'in zanlının elindeki silahı kurusıkı zannederek hamle yapmasının ardından zanlının bir kez daha tetiğe bastığını ve eşinin vurulduğunu söyledi. Dr. Gülcemal, silah zoruyla ATM'ye gittiklerini ve zanlıya çektiği parayı verdiğini anlattı.

'BİZZAT TAKİPÇİ OLACAĞIM'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cinayetlere ilişkin, "Bu menfur cinayetleri en ağır şekilde kınıyorum. Konunun, her boyutuyla bizzat takipçisi olacağım. Başımız sağ olsun" dedi.

YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞMIŞ

Çifte cinayet sonrası gittiği, otelin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Enver Yıldız'ın kapüşonunu başına geçirerek, otele girdiği ve telaşlı olduğu görüldü. Görüntülerden Enver Yıldız'ın otele saat 00.55'te giriş yaptığı belirlendi. Enver Yıldız'ın otele girişinden yaklaşık 15 dakika sonra da polislerin geldiği öğrenildi.

FATİH ŞENDİL- ÖMER DUR