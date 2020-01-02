‘Süper dede’ tedavisi

İzmirli kokoreç ustası, serebral palsi hastası torunu için dükkanının arka kısmını adeta bir fizik tedavi merkezine dönüştürdü. Kendi tasarladığı aletler için 20 bin lira harcayan Kadir Ersan, “Engelli tüm çocuklara da kapım açık” diyor.

İzmir'de, doğum sırasında beyninin oksijensiz kalmasına bağlı olarak serebral palsi (SP) hastası olarak dünyaya gelen Barış Ersan (9), dedesinin kokoreç dükkanındaki fizik tedavi aletleriyle kas gelişimini artırıyor. Fizik tedavi merkezlerinde gördüğü aletlerin benzerlerini torunu için tasarlayan Kadir Ersan, "Barış'ı gözümüzün önünde tutmak amacıyla burayı yaptık. Aynı zamanda fiziksel engeli olan diğer çocuklar da burayı ücretsiz kullanabilir. Önüne de 'Barış Ersan Fizik Tedavi Çalışma Evi' diye tabela koyduk. Kapımız herkese açık" dedi.

GÜNDE EN AZ 5 SAAT

Sekiz yıldır annesini görmeyen, babası ve dedesi sayesinde yaşama tutunan Barış, sabah geldikleri kokoreç dükkanında hem özel eğitim alıyor hem de günün her saati fizik tedaviye devam edebiliyor. Torununu sürekli gözünün önünde tutmak için fizik tedaviyi onun ayağına getirdiğini anlatan Ersan, "Bu çocukların günde en az 5 saat çalışmaları gerekiyor. Bu yüzden burayı hazırladık. Burayı aynı zamanda oyun alanı gibi kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAŞARABİLİR MİYİZ ZAMAN GÖSTERECEK"

Fizik tedavi ihtiyacı olan herkesi davet ettiklerini belirten Ersan, 'Turgutlu'dan, Kemalpaşa'dan gelen çocuklar var. Hem Barış'a arkadaş oluyorlar hem de onların sağlığına katkı vermiş oluyoruz. Biz şanslıyız. Böyle bir iş yerimiz var. Barış sosyal büyüyor, ama bütün çocuklar şanslı değil. Hepsini sosyalleştirmek lazım. Atıl durumda olan tüm spor aletlerine talibiz. Kullanamadıklarımızı da başkalarına ulaştırabiliriz. Hedefimizde daha büyük alanda, daha büyük bir merkez kurmak var. Başarabilir miyiz, zaman gösterecek" diye konuştu.