Balıkçılar Meydanı’nda bürokratlara yargı yolu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Balıkçılar Meydanı Projesi ile ilgili ‘Soruşturmaya yer yoktur’ kararı mahkemeden döndü. Bölge İdare Mahkemesi’nin kararıyla, Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe ile iki bürokrata yargı yolu açılabilir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak'ta 6 milyon 105 liraya ihale ettiği Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Balıkçılar Meydanı Projesi ile ilgili 'Soruşturmaya yer yoktur' kararı mahkemeden döndü. İzmir Valiliği'nin aldığı karara yapılan itirazı değerlendiren İzmir Bölge İdare Mahkemesi, eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve diğer iki bürokrat hakkında yeniden soruşturma yapılmasına hükmetti.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Büyükşehir'de 13 yıldır memur olan Yüksek Mimar, Kentsel Tasarım ve Dönüşüm Uzmanı Emre Günday, avukatı Mehmet Kozan aracılığıyla Kemeraltı Balıkçılar Çarşısı'ndaki yapım işinde 'Edinimin İfasında Fesat Karıştırma', 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve 'Görevi Kötüye Kullanma' gibi suçlamalarla geçen yıl Haziran'da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık iddialarla ilgili Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe, Yapım İşleri Daire Başkanı Ayşen Kalpalı ve Tarihi Yapılar Şube Müdür Vekili Ebru Yayla hakkında inceleme başlatılmasını talep etti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın geçen yıl Temmuz'da verdiği 'olur' ile devlet memuru olan 3 kişi hakkında yapılan ön incelemede, İzmir Valiliği'nin atadığı muhakkik iddialarla ilgili kişiler hakkında soruşturmaya yer olmadığına dair rapor hazırladı.

SORUŞTURMA İZNİ

Günday'ın avukatı Mehmet Kozan soruşturma izni verilmemesi üzerine kararı İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. İtirazı değerlendiren İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. Dava Dairesi, iddia edilen eksik, yanlış ve hatalı işler için adı geçen kamu görevlileriyle ilgili inceleme yapılmadığına dikkat çekti. 'Soruşturmaya yer yoktur' kararının bozulmasına karar veren mahkeme, "Eksikliklerin tamamlanarak yeniden bir karar verilmesi amacıyla dosyanın İzmir Valiliği'ne iadesine karar verildi" ifadelerini kullanıldı. Valilik tarafından ikinci kez yapılacak ön incelemenin ardından Gökçe ve diğer bürokratlar hakkında 'Soruşturma izni verildi' kararı çıkarsa, bu isimlere yargı yolu açılacak.



İDDİALAR NELER

BALIKÇILAR Meydanı ile ilgili yüklenici firmanın projeyi zamanında tamamlayamadığı, inşaatın yüzde 50 seviyesindeyken Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı personeli ve malzemeleri ile tamamlanarak milyonlarca kamu zararına yol açıldığı ve yetkili bazı personele baskı ve tehditle hukuksuz işlemlerle ilgili resmi evrak imzalatıldığı yönünde iddialar yer alıyor.

METİN BURMALI