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asansörlerinde sürprizi

İzmir Adliyesi asansörlerinde Fethi Sekin sürprizi

04.01.2020, 10:23 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020,10:53

'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru ve seken kurşunun isabet etmesiyle şehit olan mübaşir Musa Can, ölümlerinin 3'üncü yılında unutulmadı.

PKK'lı 2 terörist, 5 Ocak 2017'de, 'ne yönelik bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu. Bu sırada silahını çekip, son mermisine kadar teröristlerle kahramanca çatışan polis memuru , kurşununun bitmesi üzerine vurularak, şehit oldu. Ayrıca seken kurşunlardan birinin isabet etmesiyle adliye çalışanı mübaşir Musa Can da şehit düştü. Çatışmada iki teröristten birini etkisiz hale getiren evli ve 3 çocuk babası Sekin, birçok insanın hayatını kurtardı.

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