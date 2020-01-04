İzmir'de hafta sonu hava nasıl olacak? İşte İzmir Cumartesi ve Pazar hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İzmir'de hafta sonu hava sıcaklığı nasıl olacak? İşte İzmir Cumartesi ve Pazar hava durumu...