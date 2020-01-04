İzmir'de hafta sonu hava nasıl olacak? İşte İzmir Cumartesi ve Pazar hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İzmir'de hafta sonu hava sıcaklığı nasıl olacak? İşte İzmir Cumartesi ve Pazar hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İZMİR'DE BUGÜN(4 OCAK CUMARTESİ) HAVA NASIL OLACAK?
Bölge geneli parçalı bulutlu geçecek.
HAVA SICAKLIĞI: 1 ila 2 derece artacak.
RÜZGAR: Kuzey yönlerden orta kuvvette, zamanla güney yönlerden hafif kuvvette esecek.
4 OCAK CUMARTESİ İZMİR VE İLÇELERİ HAVA DURUMU
|İlçe
|Beklenen Hava
|En Düşük
(°C)
|En Yüksek
(°C)
|İzmir Güzelyalı Hava Durumu
|Parçalı bulutlu
|14
|İzmir Aliağa Hava Durumu
|Parçalı bulutlu
|12
|İzmir Balçova Hava Durumu
|Parçalı bulutlu
|13
|İzmir Bayındır Hava Durumu
|Parçalı bulutlu
|14
|İzmir Bayraklı Hava Durumu
|Parçalı bulutlu
|14
|İzmir Bergama Hava Durumu
|Parçalı bulutlu
|12
|İzmir Beydağ Hava Durumu
|Parçalı bulutlu
|13
|İzmir Bornova Hava Durumu
|Parçalı bulutlu
|14
|İzmir Buca Hava Durumu
|Parçalı bulutlu
|13
|İzmir Çeşme Hava Durumu
|Parçalı bulutlu
|14
|İzmir Çiğli Hava Durumu
|Parçalı bulutlu
|14
|İzmir Dikili Hava Durumu
|Parçalı bulutlu
|15
|İzmir Foça Hava Durumu
|Parçalı bulutlu
|13
|İzmir Gaziemir Hava Durumu
|Parçalı bulutlu
|13
|İzmir Güzelbahçe Hava Durumu
|Parçalı bulutlu
|13
|İzmir Karabağlar Hava Durumu
|Parçalı bulutlu
|11
|İzmir Karaburun Hava Durumu
|Parçalı bulutlu
|12
|İzmir Karşıyaka Hava Durumu
|Parçalı bulutlu
|14
|İzmir Kemalpaşa Hava Durumu
|Parçalı bulutlu
|12
|İzmir Kınık Hava Durumu
|Parçalı bulutlu
|12
|İzmir Kiraz Hava Durumu
|Parçalı bulutlu
|13
|İzmir Konak Hava Durumu
|Parçalı bulutlu
|14
|İzmir Menderes Hava Durumu
|Parçalı bulutlu
|13
|İzmir Menemen Hava Durumu
|Parçalı bulutlu
|14
|İzmir Narlıdere Hava Durumu
|Parçalı bulutlu
|11
|İzmir Ödemiş Hava Durumu
|Parçalı bulutlu
|16
|İzmir Seferihisar Hava Durumu
|Parçalı bulutlu
|13
|İzmir Selçuk Hava Durumu
|Parçalı bulutlu
|15
|İzmir Tire Hava Durumu
|Parçalı bulutlu
|15
|İzmir Torbalı Hava Durumu
|Parçalı bulutlu
|14
|İzmir Urla Hava Durumu
|Parçalı bulutlu
|13
İZMİR'DE 5 OCAK PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK? İŞTE İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
İzmir'de hafta sonu hava nasıl olacak? İşte İzmir Cumartesi ve Pazar hava durumu tahmini haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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