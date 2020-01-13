Silahlar konuştu CHP karıştı

Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer’in silahlı saldırıya uğramasının ardından CHP karıştı. Olaydan yara almadan kurtulan Koçer’in polise tartışmalı şekilde işten çıkarılan Çiğli İlçe eski Başkanı Zeynel Mertoğlu ve Gençlik Kolları eski Başkanı Baransal Güler’den şüphelendiğini söylediği iddia edilirken bu iddia sonrası iki isim ifadeye çağrıldı
Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in önceki akşam silahlı saldırının hedefi olmasının ardından partisi CHP karıştı. Saldırıdan yara almadan kurtulan Koçer'in polise seçimlerin ardından ilk icraat olarak belediyedeki işlerinden tartışmalı bir şekilde çıkardıkları CHP Çiğli İlçe eski Başkanı Zeynel Mertoğlu ve CHP Çiğli İlçe Gençlik Kolları eski Başkanı Baransal Güler'den şüphelendiğini söylediği iddiası ortaya atıldı. Koçer, bir internet sitesi tarafından gündeme getirilen iddiayı yalanlarken polisin olayın ardından gece saatlerinde Mertoğlu'nun ifadesine başvurduğu ortaya çıktı.
Ali Rıza Koçer
MERTOĞLU: İFADE VERDİM
Yeni Asır'a konuşan Mertoğlu, "Evet akşam ifade vermeye gittim. Daha önce Koçer'le bir şey yaşamıştım, Emniyet Müdürü beni onunla alakalı çağırdı. Bana kim yapabilir diye sordular, düşüncelerimi söyledim. Olayı benim gerçekleştirip gerçekleştirmediğim yönünde bir şey sorulmadı. Zaten olayın yaşandığı saatte benim yemekte olduğum biliniyor" diye konuştu.
GÜLER: BİZİMLE ALAKASI YOK
Baransel Güler de, "Bulunduğum yerde telefon çekmediği için polis bana ulaşamamış. Zeynel Bey'e 'Baransel Bey'e ulaşamadık ulaşırsanız söyleyin' demişler. O da bana aktardı. Bizi işten çıkardıktan sonra gergin bir süreç olmuştu. Bundan dolayı herhalde bizim ismimiz verilmiş. Ben de ifade vereceğim. Olayın bizimle hiçbir alakası yok. Bizim olayımız tamamen siyasiydi. Saldırı olduğunu ben de basından öğrendim" diye konuştu.
KİMSENİN İSMİ VERİLMEDİ
Bir internet sitesinde yer alan beyanını yalanlayan Koçer ise, "Kimin ayağına bastım bilmiyorum. Ben belediyede zabıta, hukuk, destek hizmetleri ve halkla ilişkilerden sorumluyum. Mutlaka tartıştığım kişiler var. Ama, bu diyemem. Açık bir tehdit söz konusu değildi. Emniyetin araştırmasının sonucunu bekliyoruz" diye konuştu.
BELEDİYE ÖNÜNDE AÇLIK GREVİ YAPMIŞLARDI
31 Mart yerel seçimlerinde Çiğli Belediye Başkanlığı'na seçilen Utku Gümrükçü, daha önce birlikte siyaset yaptığı İlçe eski Başkanı Ali Rıza Koçer'i yardımcılığına atamış, ikili belediyede bazı işten çıkarmalar yapmıştı. İşten çıkarılanlar arasında daha önce basında 'bankamatik' çalışan olduğu iddiaları ortaya atılan CHP Çiğli İlçe eski Başkanı Zeynel Mertoğlu ve Çiğli Gençlik Kolları eski Başkanı Baransel Güler de yer almıştı. Bankamatik iddialarını reddeden iki isim belediye önünde açlık grevi yapmıştı.
POLİS KAYITLARI İNCELİYOR
Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer, önceki akşam saat 20.30 sıralarında, Ataşehir Mahallesi'ndeki evinin önünde aracını park ederken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla art arda ateş açılmıştı. Koçer, saldırıda yaralanmazken, saldırganlar kaçmıştı. Olay yerinden otomobille kaçan saldırganın kimliğini tespit etmek için bölgedeki site ve işyerlerinin güvenlik kameraları da toplandı. 100'e yakın kamera kaydı toplayan polis saldırganın kimliğini kayıtlardan tespit etmeye çalışacak.
GÜMRÜKÇÜ'DEN 'ÇETE' ÇIKIŞI
Daha önce CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin parti içinde çeteler olduğu yönündeki iddiasının ardından bir 'çete' çıkışı da CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'den geldi. Gümrükçü, saldırının ardından sosyal medyadan "Rant çetelerine, kafasının arkasında başka planlar kurgulayanlara asla prim vermeyeceğiz! Bu saldırı bizi asla yaptığımız doğru işlerden döndüremeyecektir" mesajı paylaştı. Bu arada Yeni Asır'a konuşan Gümrükçü, "Göreve geldikten sonra geçen 9 ayda sadece araç bakım, yedek parça ve benzinde 7 milyon tasarruf yaptık. 50 bin liralık araca 250 bin lira bakım yapmışlar. Demek ki doğru yoldayız birilerinin kuyruğuna bastık, mamasını kestik. Bunlar muhakkak ortaya çıkacak" dedi.
ERHAN GÜLENÇ - FATİH ŞENDİL
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