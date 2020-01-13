Silahlar konuştu CHP karıştı

Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer’in silahlı saldırıya uğramasının ardından CHP karıştı. Olaydan yara almadan kurtulan Koçer’in polise tartışmalı şekilde işten çıkarılan Çiğli İlçe eski Başkanı Zeynel Mertoğlu ve Gençlik Kolları eski Başkanı Baransal Güler’den şüphelendiğini söylediği iddia edilirken bu iddia sonrası iki isim ifadeye çağrıldı

Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in önceki akşam silahlı saldırının hedefi olmasının ardından partisi CHP karıştı. Saldırıdan yara almadan kurtulan Koçer'in polise seçimlerin ardından ilk icraat olarak belediyedeki işlerinden tartışmalı bir şekilde çıkardıkları CHP Çiğli İlçe eski Başkanı Zeynel Mertoğlu ve CHP Çiğli İlçe Gençlik Kolları eski Başkanı Baransal Güler'den şüphelendiğini söylediği iddiası ortaya atıldı. Koçer, bir internet sitesi tarafından gündeme getirilen iddiayı yalanlarken polisin olayın ardından gece saatlerinde Mertoğlu'nun ifadesine başvurduğu ortaya çıktı.