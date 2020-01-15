Değirmendere halkı mermer ocağı istemiyor

Menderes’te Antik kent ile Tahtalı Barajı arasında yapılmak istenen mermer ocağına tepkiler sürüyor. Geçimlerini salatalık seralarından karşılayan köylüler, “Bu bölgedeki tarım ve tarih gözden çıkarılamaz” diyor

Hüseyin Yıkar

İzmir'in Menderes ilçesindeki Değirmendere Mahallesi'nde Kolophon Antik Kenti ile Tahtalı Barajı arasında yapılmak istenen mermer ocağıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan görüş beklenirken, bölge halkının projeye tepkisi sürüyor. Geçimini seracılıktan sağlayan mahalleli, projeye onay verilmesini istemiyor. Yıllık 700 bin ton mermer üretilmesi planlanan ocağın ormanlık alanda, Tahtalı Barajı'na yakın olan Karaintepe mevkisinde kurulmak istendiğini söyleyen mahalle sakinleri, projeye onay verilmesini istemiyor.Değirmendere Mahalle Muhtarı Hüseyin Yıkar (50), 2 bin 400 nüfuslu mahallenin, geçimini genellikle salatalık üretilen seralardan sağladığını, ocağın kurulması halinde tek geçim kaynaklarının da yok olacağını öne sürdü. Yıkar, ayrıca ocağın kurulmak istendiği bölgede 1200 yıl önce İyonyalılar tarafından kurulan Kolophon Antik Kenti'nin de bulunduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bölgeye gitmek için yol açacaklar. Ormanda dinamit patlatacaklar. Çıkan toz toprak Değirmendere'deki ağaçlara, seralara, zeytinlik alanlara büyük zarar verecek. Burada tarihi bölge var. Paranın basıldığı yer burası. Hepsi yok olacak."Bizim geçim kaynağımız seracılık. Başka geçim kaynağımız yok. Mermer ocağını yaparlarsa, seracılık biter. Zaten bu mahallenin alt yapısı yok, SİT alanı. Gençler durmak istemiyor. Biz istiyoruz ki burayı canlandıralım.Köyümüzde bu proje hayata geçerse seralar ne hale gelecek? Biz ne yapacağız kardeşim! kişi gelip burada ocak açacak diye bizim seralarımızı yerle bir yapamazlar.Değirmendere'deki seralarda yetiştirilen ürünler iç pazara gidiyor. Ama taş ocağı yapılırsa ürünlerimiz zarar görecek. Suyumuz var ama kuruduğu an başka içecek su bulamayız.