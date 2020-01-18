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'de korkunç olay! Koruyucu aileye verilen çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

İzmir'de korkunç olay! Koruyucu aileye verilen çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

18.01.2020, 12:21

'in Konak ilçesinde baba şiddetine maruz kaldığı gerekçesiyle anneleri Ayşe Ç. (28) tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne verilen iki kardeşten Ç. (2,5), korucuyu ailenin evinde iddiaya göre kanepeden düştü. Tedaviye alındığı hastanede Güngör Burak Ç.'nin beyin ölümü gerçekleşirken, Ayşe Ç., çocuklarının kendisinden habersiz koruyucu aileye verildiğini öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Konak ilçesi Gültepe semti Yavuzselim Mahallesi'nde oturan ev kadını Ayşe Ç., yaklaşık 3 yıl boyunca evli kaldığı Ferdi Ç.'den 2009 yılında ayrıldı. Boşanma davası açan, ancak eşinin direnmesi nedeniyle boşanamadığını söyleyen Ayşe Ç., 2012 yılında Ömer A. ile imam nikahıyla evlendi. Ayşe Ç. ve Ömer A.'nın Almina (6), (2,5) ve Emir Ayaz (1,5) adını verdikleri 3 çocuğu oldu. Çocuklar, anneleri Ayşe Ç.'nin soyadını aldı.

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