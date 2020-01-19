Behçet Uz Rekreasyon alanı yenileniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bornova’da bir süredir atıl durumda olan Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı’nı yenileyerek cazibe merkezi haline getiriyor. Alanın 2021'de hizmete açılması planlanıyor.

Bornova'da bir süredir atıl durumda olan Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek cazibe merkezi haline getiriyor. Alanın 2021'de hizmete açılması planlanıyor. Meriç Mahallesindeki 180 bin metrekarelik alan uzun zamandır atıl durumdaydı.REKREASYON alanında İzmir körfezine hakim kent balkonu, FIFA standartlarında futbol sahası, koşu ve bisiklet parkurları, trafik parkı, oyun, spor ve piknik alanları bulunacak. Kapalı girişler yeniden aktif hale getirilerek alanın güneyindeki Gültepe Mahallesi'yle bağlantı kurulması sağlanacak. Teraslara spor aletleriyle yeni işlevler kazandırılacak. Var olan yapısal alanlar da kentsel donatılarla zenginleştirilerek seyir terasına dönüştürülecek. Yenileme projesinde, alanda bulunan 3 bin 316 ağaç korunurken 496 yeni ağaç için ise yer ayrıldı.Geniş yeşil yüzeylerde kurakçıl peyzaj bitkileriyle su tasarrufunun sağlanması planlandı. Yapısal birimler alanın büyük bölümünün su koruma havzasında yer alması nedeniyle mobil olarak tasarlandı. Alan İzmir'in eski Büyükşehir Belediye Başkanlarından Ahmet Piriştina tarafından 2003'te kullanıma açılmıştı.