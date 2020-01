Gelinlikçiler İzmir fuarında buluştu

Avrupa'nın en büyük gelinlik fuarlarından biri olarak gösterilen IF Wedding Fashion- İzmir Gelinlik Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 14'üncü kez kapılarını açtı. IF Wedding Fashion-İzmir Gelinlik Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 5 ülkeden 202 katılımcıyla başladı

Avrupa'nın en büyük gelinlik fuarlarından biri olarak gösterilen IF Wedding Fashion- İzmir Gelinlik Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 14'üncü kez kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ve İZFAŞ iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Fuarİzmir'deki 2 holde başladı. Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuarların kente sadece ekonomik değil kültürel anlamda da katkı sağlandığına değinerek, İzmir'in moda konusunda dünyanın önde gelen merkezlerinden biri olabilecek potansiyele sahip bulunduğunu, bunu kısa zamanda göstereceklerini dile getirdi.



AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ

Kapladığı alan bakımından kendi sektöründe Avrupa'nın en büyük fuarı olarak nitelendirilen IF Wedding Fashion İzmir Fuarı'nda 5 ülkeden 202 katılımcı ürünlerini sergiliyor. Fuar, Türkiye'nin 2019 yılında sırasıyla en fazla ihracat yaptığı Almanya, İngiltere, İtalya, Irak, ABD, Fransa, İspanya, Hollanda, Rusya ve İsrail'den alım heyetlerini ağırlayacak.



PROFESYONELLERE AÇIK

Sadece profesyonel ziyaretçiye açık olan fuarı 85 ülkeden 20 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Yabancı ziyaretçilerin yoğun katılımının gözlendiği fuar koridorlarında gelinlik, damatlık ve abiyede gelecek yıllarda moda olması beklenen tasarımlar sergileniyor. 24 Ocak'ta sona erecek fuar kapsamında düzenlenecek defilelerde Özge Ulusoy, Şebnem Schaefer, Tuğba Melis Türk, Günay Musayeva, Sema Şimşek, Elif Ece Uzun, Anastasia Guseva ile New York Moda Haftası'nda podyuma çıkmış dünyaca ünlü mankenler boy gösterecek.



TASARIM YARIŞMASINDA FİNAL DEFİLESİ YAPILDI

Fuar kapsamında EGSD tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması'nın final defilesi gerçekleştirildi. Ülke genelinden 125 tasarımcının 350 tasarımla katıldığı yarışmada finale kalan 15 tasarımın sergilendiği defilede birinciliği Zehra Zayrek elde etti.

