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'de su kesintisi! su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi! 23 Ocak Perşembe İzmir su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

23.01.2020, 11:16

'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU bugünün su kesintilerini paylaştı. İzmir'de bugün birçok ilçede uzun saatler su kesintisi olacak. Peki İzmir'de hangi ilçeler ve mahalleler su kesintisinden etkilenecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi detayları...

ALİAĞA SİTELER
23.01.2020 saat 09:50 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

BAYINDIR HACI BEŞİR, BIYIKLAR
23.01.2020 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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