İzmir Tepecik’te elektrik isyanı

İzmir'in Konak İlçesi Yenişehir semtinde oturan vatandaşların mahallelerine 57 gün önce Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) kuruldu. Günler sonra gelen faturaların bin 200 lira ile 6 bin lira arasında olması bölge sakinlerini şoke etti.

İzmir'in Konak İlçesi Yenişehir semtinde oturan vatandaşların mahallelerine 57 gün önce Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) kuruldu. Günler sonra gelen faturaların bin 200 lira ile 6 bin lira arasında olması bölge sakinlerini şoke etti. Faturalara itiraz eden vatandaşlar istedikleri yanıtı alamayınca çareyi eylem yapmakta buldu. Faturaları ellerine alarak mahallelerinin ortasında toplanan vatandaşlar, "Daha önce hane başına 160 ile 200 lira arasında gelen elektrik parası bir anda 5 katına çıktı. Biz bunu kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

'KAÇAK BEDELİ Mİ?'

Bölgenin en büyük problemlerinden birinin yüksek elektrik faturaları olduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Kamil Uslu, "Kaçak elektrik ve trafolarda meydana gelen problemlerden kaynaklı yaşanılan problemlerin halka yansıtıldığını düşünüyoruz. Bu mahallede kaçak elektrik problemi var da diğer mahallelerde yok mu?" diye konuştu. Bölgede gelir düzeyi düşük vatandaşların yaşadığının altını çizen Uslu, "Burada doktorlar, mühendisler yaşamıyor. Bugün kazandığını bugün yiyen insanlar yaşıyor. Bu gelen faturaları bu insanların ödemesi mümkün değil. Elektrik olmazsa burada yaşayan insanlar mahvolur" diye konuştu. Bir başka mahalle sakini Sevcan Açıkça ise, "Bu mahalle fakir bir mahalle. Daire başına bin liradan fazla elektrik parası geldi. Bizim aylığımız o kadar değil. Biz nasıl öderiz" ifadelerini kullandı.

MERT ALPDÜNDAR