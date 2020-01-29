Fahrettin Altay büstüne saygısızlık

Balçova’daki Fahrettin Altay’ın büstünün bulunduğu anıtta bilgilendirme levhasının bulunmaması tepki çekiyor. Büstün kime ait olduğunun belli olmadığını belirten vatandaşlar, “Bıraksınlar biz yaptıralım” dedi.

Kurtuluş Savaşı'nda ve işgalci Yunan ordusunun İzmir'den kovulmasında büyük rol oynayan Orgeneral Fahrettin Altay'ın Balçova Üçkuyular'da bulunan heykelindeki vurdum duymazlığa İzmirli vatandaşlar tepki gösterdi.

'KAÇ BAHAR GEÇECEK?'

Orgeneral Fahrettin Altay'ın heykelinin altında tanıtıcı pirinç levhasının bulunmadığını ve konu ile ilgili birçok yere şikayet dilekçesi verdiğini aktaran 75 yaşındaki emekli asker Salih Ünlüsan, bu eksikliği fark ettiğinde önce 6 Kasım 2019 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Hemşeri İletişim Merkezi'ne bu konuyu dilekçe ile bildirdiğini, 1.5 ay sonra da herhangi bir gelişme olmayınca Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Başkanlığı'na başvurduğun anlattı. Sorunun çözüme kavuşturulmadığı gibi kendisine sürekli çeşitli bahaneler sunulduğunu da aktaran Ünlüsan, "Telefonla aradığımda büstün ilgili mimar ve heykeltraş tarafından yerinde inceleneceği, ölçülüp biçildikten sonra ihaleye çıkılacağı ve sonrasında büste tanıtıcı pirinç levhanın konulacağı söylendi. Ayrıca o büstün 2019 yılı Mayıs ayında bir trafik kazası sonucu tahrip olduğu ve bunun gibi birçok heykel ve büstün tamir için beklediği belirtildi. Tahrip olan heykelin altına pirinç levhasının konması için daha kaç bahar geçmesi gerekiyor? Bu kimin heykeli, kimin büstü bilinmiyor. Biz belediye olarak yapmayacağız diyorlarsa eğer müsaade etsinler biz yapalım" diye konuştu.

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METİN BURMALI