TÜİK Türkiye'nin nüfusunu açıkladı! İzmir'in nüfusu kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 sonuçlarını açıkladı. Türkiye nüfusunun 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 83 milyon 154 bin 997 kişi olarak açıklanmasının ardından İzmirli vatandaşlar tarafından 'İzmir'in nüfusu kaç?' sorusu merak konusu oldu. İşte İzmir'in nüfusu...

Türkiye nüfusu 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 83 milyon 154 bin 997 kişi oldu. Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 721 bin 136 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,66'sının ikamet ettiği İstanbul'un nüfusu 15 milyon 519 bin 267 kişi olurken İstanbul'u 5 milyon 639 bin 76 kişi ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 kişi ile Antalya izledi. İzmir nüfusu 2018 yılına göre 46 bin 732 kişi arttı.



İZMİR'DE KADINLAR ERKEKLERDEN FAZLA

TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre İzmir'de 2018 yılında binde 9,5 olan yıllık nüfus artış hızı 2019 yılında binde 10,8'e yükseldi. İzmir'de erkek nüfusun oranı yüzde 49,8 ile 2 milyon 174 bin 319 kişi, kadın nüfusun oranı ise yüzde 50,2 ile 2 milyon 192 bin 932 kişi olarak gerçekleşti.



İZMİR NÜFUSUNUN ORTANCA YAŞI YÜKSELDİ

Türkiye'de 2018 yılında 32 olan ortanca yaş, 2019 yılında 32,4'e yükseldi. Ortanca yaşın erkeklerde 31,4'ten 31,7'ye, kadınlarda ise 32,7'den 33,1'e yükseldiği görüldü. Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop 40,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olurken Sinop'u 40,2 ile Balıkesir ve 39,9 ile Giresun izledi. Diğer yandan 20,1 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı 20,9 ile Şırnak ve 21,8 ile Ağrı takip etti. İzmir'de ise 2018 yılında 36,4 olan ortanca yaş, 2019 yılında önceki yıla göre artarak 36,8'e yükseldi.



NÜFUSU EN YÜKSEK İLÇE BUCA OLDU

İzmir'de nüfusu en yüksek ilçeler 510 bin 695 ile Buca olurken, Buca'yı 480 bin 925 ile Karabağlar, 450 bin 992 ile Bornova, 351 bin 572 ile Konak ve 349 bin 290 ile Karşıyaka izledi. Nüfusu en düşük ilçe ise 10 bin 759 ile Karaburun oldu.



İZMİR NÜFUS YOĞUNLUĞU EN FAZLA OLAN 3. İL

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2018 yılına göre bir kişi artarak 108 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 987 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 541 kişi ile Kocaeli ve 364 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu. Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi.

IHA