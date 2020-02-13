‘Tık’ sesi ile hayatta kaldı!

İcra satışı sırasında salonu basan işadamı dehşet saçtı. Saldırgan, ruhsatsız silahı ile ilk olarak kadın avukatı hedef aldı. Avukatı mutlak bir ölümden kurtaran ise silahın tutukluk yapması oldu.

İzmir'de kuyumcu Resul Konuk, icra satışı sırasında yaşanan tartışmada ruhsatsız tabancası ile Vakıflar Bankası İzmir Bölge Müdürlüğü avukatlarından Gürsel Yıldız Çardak'a silah çekti.

"SİZE YEDİRMEYECEĞİM!"

Seferihisar Belediyesi Yeni Kültür Merkezi'nde yaşanan olayda Konuk, saat 14.00 sıralarında icra satışı yapılan salonu basarak bankanın avukatı Çardak ve görevlilere silah doğrulttu. "Mallarımı size yar etmem" diyerek çılgına dönen Resul Konuk silahını ateşledi. Ancak avukata doğrulttuğu silah tutukluk yaparak ateş almadı. Genç avukat Çardak mucize eseri kurtulurken, saldırgan salona gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Çardak'ın da şikayetçi olduğu olay sonrası kuyumcu Resul Konuk ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



ŞOKU UZUN SÜRE ATLAMADI

Akıl almaz olay geçtiğimiz hafta içinde İzmir'in sakin şehri Seferihisar'da yaşandı. Belediyeye ait Kültür Merkezi'nde düzenlenen icra satış sırasında ruhsatsız tabanca ile salonu basan işadamı Resul Konuk, çevredekilere büyük korku yaşattı. Elindeki ruhsatsız tabancayı avukat Çardak'a doğru ateşleyen saldırgan, silahın tutukluk yapması sayesinde katil olmaktan kurtuldu. Ölümden dönen genç avukat ise bir süre olayın şokunu üzerinden atamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, avukat Gürsel Yıldız Çardak konuyla ilgili konuşmak istemediğini belirtti.

FATİH ŞENDİL