Tire’de 5 yıldızlı sağlık hizmeti

'Stage 7’ belgesine sahip Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ise 4 hastanesinden biri olan Tire Devlet Hastanesi’nde günde 2 bin 500 hastaya poliklinik hizmeti veriliyor. Başhekim Op. Dr. Hayali, “Türkiye’nin ilk dijital hastanesiyiz” dedi.

İzmir'in Tire ilçesinin son teknolojiyle yenilenen devlet hastanesi, 'beş yıldızlı' otel konforunu aratmıyor. 'Stage 7' belgesine sahip Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın ise dört hastanesinden biri olan Tire Devlet Hastanesi'nde günde 2 bin 500 hastaya poliklinik hizmeti verilirken, ameliyat sayısı ise yıllık 13 bini aştı.

EGE'NİN GÖZBEBEĞİ

Çevre illerin yanı sıra Tire, Torbalı, Selçuk, Ödemiş, Bayındır, Kiraz başta olmak üzere tüm Küçükmenderes havzasına hizmet veren devlet hastanesi, her geçen gün daha çok hasta tarafından tercih edilirken, kalitesiyle marka olmayı başardı. Hastanenin neredeyse çeyrek asırdır başında olan Başhekim Op. Dr. Fatih Hayali, Türkiye'nin ilk dijital hastanesi olduklarını ve verdikleri sağlık hizmetiyle Türkiye'de adından söz ettirdiklerini ifade etti.

Başhekim Op. Dr. Hayali, "Hastanemizde, 66 hekim, 15 pratisyen hekim, 156 hemşire, 43 ebe, teknik ve idari personel ile temizlik görevlisi olmak üzere toplam 676 kişi görev yapıyor. 232 nitelikli yatak sayısına sahibiz. Doluluk oranımız ise yüzde 86 civarında. 2019 yılında günlük ortalama 2 bin 500 hastaya poliklinik hizmeti verildi. Hastanemizde, büyük çaptaki beyin ve kalp ameliyatları hariç her türde ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Gün içinde ortalama 30'u büyük olmak üzere toplam 60 hastamı zı ameliyat ediyoruz. 2019 yılı sonunda ameliyat sayımız 13 bine ulaştı" diye konuştu.

Başhekim Op. Dr. Fatih Hayali, Türkiye'nin ilk dijital hastanesi olduklarını söyledi.

'MEMNUNİYET ÖNEMLİ'

Prof. Hayali, verdikleri hizmet sayesinde Ege'nin her yerinden hastaların kendilerini tercih etmeye başladığını belirterek, "Sağlıkta tüm gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri bünyemize katarak hizmet kalitemizi daha iyi noktalara getiriyoruz. Gelen vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim en büyük mutluluğumuzdur" dedi.

NADİR UYSAL