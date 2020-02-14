Buz gibi ölüm!

Bergama’da işçi taşıyan minibüs ve TIR kafa kafaya çarpıştı. 4 kişinin öldüğü kazada 8 kişi de yaralandı. Kazaya yoldaki buzlanmanın yanı sıra, aşırı hız yapan servis şoförü Cemal Vahapoğlu’nun önündeki aracı sollamak istemesinin neden olduğu iddia edildi.

İzmir'de meydana gelen feci kazada adeta can pazarı yaşandı. İşçi taşıyan minibüs ve TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Kazanın nedeninin yoldaki buzlanma ve hız olduğu iddia edildi.

SOLLAMAK İSTEMİŞ

Olay Bergama ilçesinde gerçekleşti. Saat 09.30 sıralarında altın madeninde gece vardiyasında çalışan işçileri evlerine götürmek için Cemal Vahapoğlu'nun (35) kullandığı 35 VNN 46 plakalı servis minibüsü Çukuralan mevkiinden işçileri aldı. İşçileri almasının ardından yola çıkan Vahapoğlu, Selçuk Mahallesi Bergama- Kozak Caddesi üzerinde iddiaya göre aşırı hızlı bir şekilde seyir halindeyken önündeki otomobili sollamaya çalıştı.



Can pazarının yaşandığı kazada olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

YOLA SAVRULDULAR

Tam bu sırada Kozak Yaylası'na tomruk almaya giden Ömer Faruk Özdemir'in (41) yönetimindeki 35 F 9896 plakalı TIR'ın geldiğini gören Vahapoğlu aniden frene bastı. Ani frenin ardından Vahapoğlu, yolun buzlu olması nedeniyle aracın kontrolünü kaybedip şeridinden çıkarak Özdemir yönetimindeki TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle işçiler ve sürücüler yola savruldu. Kaza sonrasında adeta can pazarı yaşandı. İşçilerden Ramazan Kömürcü, Mehmet Ali Çakmak (63), İsmail Ökemen (63) ile vardiya amiri maden mühendisi Arslan Emre Parmaksız (33) olay yerinde yaşamını yitirdi.

4'ÜNÜN DURMU AĞIR

Minibüs şoförü Cemal Vahapoğlu ile işçiler Yahya Kartal (41), Erkan Aktürk (43), Önder Karakaya (39), Erkan Yıldız (34) ile TIR şoförü Ömer Faruk Özdemir ile yanındaki yabancı uyruklu Joni Samkhradze (31) ve kardeşi Simo Samkhradze (28) yaralandı. Yaralıların 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Jandarma kameralarını incelemeye aldı ve geniş kapsamlı soruşturma başlattı.



40 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞ

Kazada yaşamını yitiren maden mühendisi Emre Parmaksız'ın, 40 gün önce baba olduğu ortaya çıktı. Kazada yaralanan altın madeni işçisi Önder Karakaya'nın sağlık durumunun ağır olduğu, helikopterle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. Torbalı Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan TIR şoförü Ömer Faruk Özdemir'in de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

YARDIMA KOŞTULAR

Maden işletmesinde çalışan işçilerden Raşit Uymaz, "Biz gündüz vardiyasında çalışıyorduk, kaza yapan minibüsteki arkadaşlarımız da gece vardiyasından çıkmıştı. Biz işe başladık, yarım saat sonra böyle bir olayın olduğu haberi geldi. Hepimiz şok olduk ve işi bırakıp yardıma koştuk" dedi.

KOZAK YAYLASI YOLU ÇOK TEHLİKELİ

İşçi Ramazan Karakoyun da "Kozak Yaylası yolu tehlikeli, bizler de oradan geçerken hep tedirgin oluyoruz. Haberi alır almaz, işimizi gücümüzü bıraktık, hastaneye geldik. Ölen arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, sağ kalanlara da acil şifalar diliyoruz. Çok üzgünüz, şok olmuş durumdayız" dedi.

DAYIM SEVİLEN BİR İNSANDI

Kazada hayatını kaybenlerden maden şirketinde kamyon şoförlüğü yapan İsmail Ökemen'in yeğeni Ercümen Dinsel, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "Dayım emekliydi ama günümüz şartlarında çalışmak zorundaydı. Kınık ve Bergama'da sevilen ve sayılan bir insandı. Onu kaybettiğimi

ŞENOL KANTÜRK/ MERT ALPDÜNDAR