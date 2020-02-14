FETÖ'den tutuklu Burak Oğuz için karar!

FETÖ üyeliği nedeniyle Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan İbrahim Burak Oğuz bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.Davada ifade veren tanık, Oğuz’un FETÖ tarafından düzenlenen sohbetlere katıldığını ifade etti. Mahkeme heyeti, Oğuz’un tahliye talebini reddederek duruşmayı erteledi.

İzmir'de, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderilen ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakim karşısına çıktı. Geçmiş yıllarda sohbetlere katıldığını belirten Oğuz, 'sohbet hocalığı' iddialarını ise kabul etmedi.

'SOHBETLERE GİTTİM AMA HOCALIK YAPMADIM'

Tanık M.C.'nin, sohbet hocası olduğunu söylediği ifadelerini de kabul etmeyen Oğuz, sohbetlere gittiğini açıkladı. Oğuz, "2003 yılında muhasebe bürosu açmıştım ve işlerim çok kötüydü. Bu yüzden çevredeki dükkanları gezerek kaynaştık. Ardından bu insanların davetiyle sohbete gittim. Ancak kaç kez gittiğimi ve nereye gittiğimi bilmiyorum. Kesinlikle sohbet hocalığı yapmadım. Günlük konuşmada 'Hocam nasılsın, naber' diye konuşulabilir. Saygıdan da olabilir ama imamlık olduğunu kabul etmiyorum. Ayrıca Yamanlar Koleji'ne de gitmedim ve Gülen'in odasını da hiç görmedim" şeklinde konuştu.



Mahrem imamlardan 'Muhammet' kod adlı Lokman Uçan'ın üzerinden kendi üzerine alınmış hattın sorulması üzerine Oğuz, "Kendisiyle iş yapıyorduk ve bu sebeple hat çıkarıp ona vermiştim. Ancak kendisinin böyle bir yapılanma içinde olduğunu bilmiyordum. CHP'de aktif siyaset yapan biri bu yapılanmada olan biri olduğunu bilsem ona hat mı verirdim? Zerre bilgim olsaydı selam dahi vermezdim" diye konuştu.



DURUŞMA ERTELENDİ

İzmir'in Urla Belediyesi eski Başkanı CHP'li Burak Oğuz'un yargılandığı davada verilen aradan sonra duruşmaya tanıkların ifadeleriyle devam edildi. Oğuz ile birlikte sohbetlere gittiklerini anlatan tanık C.Y., "Burak Oğuz ile 2003 yılında iş vasıtasıyla tanıştım. Cemaatin sohbet toplantılarına katıldık. Sohbetlerde toplam 8- 10 kişi oluyorduk ve ayet ile hadisler hakkında konuşuyorduk. Oğuz'un herhangi bir sohbette konuşmacı olduğuna şahit olmadım. Yamanlar Koleji'ne gittiği konusunda da bilgim yok" diye konuştu.



Karardan önce konuşan Burak Oğuz ise "Benim 3 kırmızı çizgim var; namusum, vatanım ve bayrağım. Bunu kimse sorgulayamaz. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yanımda FETÖ'cü olduklarını bile bile eleman çalıştırmak akla ve mantığa aykırı" dedi.

Burak Oğuz'un avukatları da tahliye talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, Burak Oğuz'un tutukluluk halinin devamına ve dinlenmeyen tanıkların hazır edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

DHA

FETÖ'den tutuklanan Urla Belediyesi eski Başkanı Oğuz hakim karşısında!