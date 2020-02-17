Erdoğan, güreşte altın madalya kazanan Karadeniz'i kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Süleyman Karadeniz'i kutladı.
Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Süleyman Karadeniz'i kutladı. İletişim Başkanlığın'dan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Süleyman Karadeniz'e gönderdiği mesajda tebriklerini iletti.
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