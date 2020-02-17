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Erdoğan, güreşte kazanan 'i kutladı

Erdoğan, güreşte altın madalya kazanan Karadeniz'i kutladı

17.02.2020, 16:53

Başkan , 'nda kazanan Süleyman 'i kutladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Süleyman Karadeniz'i kutladı. İletişim Başkanlığın'dan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Süleyman Karadeniz'e gönderdiği mesajda tebriklerini iletti.

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