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Son dakika: kura çekiliş tarihi belli oldu! İzmir TOKİ çekilişi ne zaman?

Son dakika: İzmir TOKİ kura çekiliş tarihi belli oldu! İzmir TOKİ çekilişi ne zaman?

18.02.2020, 12:59 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020,13:06

'den yapılan açıklamaya göre kura çekiliş tarihi belli oldu. Binlerce dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapacak olan sosyal konut projesine başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ kura çekiliş tarihlerini araştırıyor. Peki İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ çekiliş tarihleri belli oldu mu? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. TOKİ İzmir Karabağ projesi için çekiliş tarihini açıkladı. Peki İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Açıklamaya göre "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde ilk kura çekilişi İzmir Karabağ Projesi için 24 Şubat'ta yapılacak."

TOKİ 100 BİN KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ!

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, BAŞVURU BİLGİLENDİRME kısmının altında yer alan il seçiniz yerine tıklayın. Projeyi de seçerek başvuru kabul ve ret listelerine ulaşabilirsiniz.

100 BİN KONUT İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Seçim yaptıktan sonra 2+1 ve 3+1 evler için başvurusu kabul edilen ve edilmeyenlerin listesini göreceksiniz.

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