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hattına atlayan kişi hayatını kaybetti

Metro hattına atlayan kişi hayatını kaybetti

19.02.2020, 09:41 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020,10:16

'in Karşıyaka ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ömür K.(57) hattına atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Demirköprü Metro İstasyonunda yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ömür K., metro raylarına atlayarak intihar etti. Metronun altında kalan Ömür K., yaşamını yitirdi.



Ömür K.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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