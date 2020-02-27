Belediyede torpil baskını

Karşıyaka Belediyesi’nde CHP’li Meclis üyesi Murat Öğüt, güvenlik görevlisi arkadaşını büro personeli yapma talebi kabul edilmeyince belediyeyi birbirine kattı. Öğüt, torpil yapmayan Personel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Aydın’ın odasını bastı. Aydın’ı yerinde bulamayan Öğüt, odayı birbirine katıp eşyaları parçaladı.

Karşıyaka Belediyesi CHP'li iki meclis üyesinin kavga skandalıyla çalkalanıyor. Belediyede güvenlik görevlisi olarak çalışan arkadaşı Mustafa Baydoğan'ı büro personeli yaptırmak isteyen Meclis üyesi Murat Öğüt, buna onay vermeyen Belediye Personel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Meclis üyesi Murat Aydın'ın odasını bastı. Aydın'ı Başkan Cemil Tugay'ın makamının da yer aldığı kattaki odasında bulamayan Öğüt, iddiaya göre odanın altını üstüne getirdi. Öğüt, Aydın'ın odasındaki eşyaları yere attı, telefon ve bilgisayarını da parçaladı.

GİRİŞİMDE BULUNDU

İddiaya göre CHP'li Belediye Meclis üyesi Murat Öğüt, belediyede güvenlik görevlisi olarak çalışan arkadaşı Mustafa Baydoğan'ı büro personeli yaptırmak için belediyede girişimlerde bulundu. Bunun için Başkan Cemil Tugay'ın da sözlü onayını alan Öğüt, işlemi gerçekleştirmesi için geçtiğimiz Perşembe günü Belediye Personel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı bir diğer CHP'li Meclis üyesi Murat Aydın'ı telefonla aradı.



Öğüt'ün attığı kalemliğin sekreter Başak Bozan'ın omzuna çarptığı öğrenildi.

İSTEĞİ REDDEDİLİNCE...

Ancak telefonda 'hayır' cevabını alan Murat Öğüt, Aydın'ın makam odasını bastı. Cemil Tugay'ın makamının da bulunduğu kata gelen Öğüt, odasında bulamadığı Aydın'ın eşyalarını yere atıp tahrip etti. Odadaki telefon ve bilgisayarı da parçaladığı öne sürülen Öğüt'ün gelişigüzel fırlattığı masadaki kalemliğin ise, sekreter Başak Bozan'ın omuzuna isabet ettiği ve Bozan'ın hafif şekilde yaralandığı ifade edildi. Öğüt'ün olay sırasında kendisini sakinleştirmek isteyenlere de tepki gösterdiği ifade edildi.



CHP'li Meclis üyeleri Murat Öğüt ve Murat Aydın, Başkan Cemil Tugay'ın talebi üzerine birlikte fotoğraf çektirip 'aramızda sorun yok' mesajı verdi.



APAR TOPAR AÇIKLAMA YAPTILAR

Olayın ardından Başkan Cemil Tugay'ın taraflar ve personele olayın dışarıya sızmaması için baskı yaptığı iddia edildi. Ancak olay AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu tarafından kamuoyuna duyuruldu. Bunun üzerine Öğüt ve Aydın, Başkan Tugay'ın isteği üzerine fotoğraf çektirerek "Aramızda sorun yok" mesajı vermeye çalıştı. Öğüt ve Aydın, olayla ilgili "İletişim eksikliğinden kaynaklanan bir yanlış anlamanın yarattığı küçük bir gerginlik oldu. Aramızda bir sorun yok" dedi.



Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay



'MENFAAT KAVGASINDAN ÇALIŞMAYA SIRA GELMİYOR'

Belediyede yaşanan kavga ile ilgili açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, "Karşıyaka halkı, büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Karşıyaka'da artık projeden, yatırımdan, çözümden bahsedilmesi lazım. Ama maalesef yöneticiler, işi gücü bıraktı kendilerine yakın isimleri kadroya geçirme derdine düştü. Liyakat, deneyim, bilgi hiçe sayılarak, menfaat kavgasına girildi. Kavga etmekten çalışmaya da proje üretmeye de sıra gelmiyor" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL