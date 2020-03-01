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‘Şalvarlı ressam’ Mona Lisa’yı görmek istiyor

‘Şalvarlı ressam’ Mona Lisa’yı görmek istiyor
Giriş Tarihi: 1.3.2020

İzmir'in Karabağlar ilçesinin kırsal mahallesi Kavacık'ta yaşayan Meryem Düzgün Kaya (56), küçük yaşta ateşli hastalık geçirerek, tekerlekli sandalyeye bağlı kaldı. Hayatına tekerlekli sandalyede devam eden ve 6 yıl önce de kanserden eşini kaybeden Kaya, çocukluk hayali olan resim tutkusunu, yıllar sonra eline aldığı tuval ve fırça ile gerçekleştirdi. 'Şalvarlı Ressam' olarak da tanınan Kaya, Leonardo da Vinci tarafından resmedilen Paris'teki Mona Lisa tablosunu görmek istediğini söyledi. Kaya, "Yurt dışıdışına açılmak istiyorum" dedi.

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