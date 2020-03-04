O aileye ceza yağdı

İşadamı babası Cihat Murat Öğüt’ü zehirleyerek öldürdükten sonra cesedini yakan Batuhan Ata Öğüt 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öğüt’ün karısı Öznur Öğüt 3 yıl ceza alırken diğer oğlu Mehmet Hadi Öğüt’e 4 yıl ceza verildi.

İzmir'de işadamı Cihat Murat Öğüt'ü (55) öldürdükten sonra cesedini cipinin içinde yaktıkları iddiasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan eşi Öznur Öğüt (46) 3 yıl, büyük oğlu Mehmet Hadi Öğüt 4 yıl 6 ay, küçük oğlu Batuhan Ata Öğüt (19) ise 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



CESEDİ HALIYA SARDILAR

İzmir Torbalı'da geçen yıl 15 Nisan günü, ormanlık alanda ateşe verilen 35 TTG 35 plakalı cipin içinde işadamı Cihat Murat Öğüt'ün yanmış cesedi bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında, eşi Öznur, çocukları Batuhan Ata ve Mehmet Hadi Öğüt ile arkadaşları C.G, babalarını evde ilaçla zehirleyerek öldürüp, halıya sardıkları cesedini ciple ormanlık alanda yaktıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENDİ

Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. C.G, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Anne Öznur Öğüt ve oğulları hakkında ise 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, C.G. hakkında da 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Batuhan Ata Öğüt 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ANNELERİ TAHLİYE EDİLDİ

Yargılama esnasında anne Öznur Öğüt tahliye edildi. İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Batuhan Ata Öğüt, Mehmet Hadi Öğüt ile tutuksuz sanıklar Öznur Öğüt, C.G. ve ölenin kardeşi Fatma Bahar Narin, annesi Hatice Öğüt ile taraf avukatları katıldı.

DELİLLERİ KARARTMAK

Mahkeme heyeti, Batuhan Ata Öğüt'ün 'yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına, Mehmet Hadi Öğüt'ün 'suç delillerini yok etme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla tahliyesine, Öznur Öğüt'ün ise aynı suçtan 3 yıl, C.G'nin de aynı suçtan 4 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.