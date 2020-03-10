Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla rehin aldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşini iş yeri servisinde bıçakla rehin aldı. Olay dün sabah Kemalpaşa ilçesinde bulunan bir fabrikanın önünde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Aygül D. (35), işyerine gittiği servis minibüsünden ineceği esnada eşi Kürşat D. karşısına çıktı. Servis minibüsünde eşi tarafından boğazına bıçak dayanan kadın rehin alındı. Bölgeye, polis, jandarma, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki jandarma ekipleri, öfkeli kocayı bir müddet sonra ikna etti. Kurtarılan Aygül D, tedbir için hastaneye götürülürken Kürşat D. ise gözaltına alındı.