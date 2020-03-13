Kira ihalesi gerginliği

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Tanıtım Şube Müdürlüğü'ne ait tanıtım alanlarının gelir getirmesi amacıyla ihaleye çıkılması, AK Parti ile CHP arasında görüş ayrılığına sebep oldu. İlk olarak 3 yıl süreyle ihale yolu tercih edilmişti fakat belediye yönetimi süreyi 10 yıla çıkardı. AK Parti bu duruma itiraz etti.



AK PARTİ'DEN RET OYU

Tanıtım alanlarının, yapılan incelemeler sonucu işin devamlılığı ve kamu yararı düşünülerek 10 yıl süre ile kiraya verildiği takdirde daha fazla gelir elde edileceği kanaati getirildiği ifade edildi. Bu rapor doğrultusunda önerge AK Parti'nin 'ret', CHP'nin 'evet' tercihiyle oy çokluğuyla kabul edildi. AK Partili Hüsnü Boztepe, "53 milyonluk gelir 29 milyona düşüyor. Bunu savunacak bir arkadaşımız var mı?" dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da hatadan dönülmesi gerektiğini belirtirken, "İzmirliler oyunu kullandı ve '5 yıl görev veriyorum, beğenmezsem değiştirim' dedi. 5 yıl sonra hangi partinin burada olacağının garantisini kimse veremez. Bu hatayı yapmayalım. Basit bir durum değil" ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Sözcüsü Fatih Taştan ise fiyatın yarı yarıya düşmesinin akla aykırı olduğunu vurguladı. Taştan, "Rakam düşüyor ama süre 3 kat uzuyor. 1 liralık işi 1 yılda yapıyorsanız, 2 liralık işi de 2 yılda yaparsınız. Yarım liralık işe 3 yıl demezsiniz. Bu akla zarar yaklaşım olur" ifadelerini kullandı.



Tanıtım alanlarının gelir getirmesi amacıyla çıkılan ihale tartışma yarattı.



"İZFAŞ'A VERELİM"

Alınan 10 yıllık kararla bir sonraki dönemde insanların hareket alanlarının kısıtlanacağını söyleyen AK Partili Erhan Çalışkan, "Bir kez daha düşünüp birkaç yıllığına İZFAŞ'a verelim. 2019 yılı bütçesi harcamalarını belediye şirketlere ya da bağlı kuruluşlara aktarıyoruz. Madem bunları aktaracağız, bir yıllığına İZFAŞ'a ya da uygun bir şirkete verip işlettirsek, durumu görsek, ondan sonra hareket etsek" ifadelerini kullandı.

Mert ALPDÜNDAR