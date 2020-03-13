  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Uzman çavuş, 'anne özlemi' mektubu bırakıp, intihar etti

, 'anne özlemi' mektubu bırakıp, etti

Uzman çavuş, 'anne özlemi' mektubu bırakıp, intihar etti

13.03.2020, 16:29

'in Bayındır ilçesinde görevli İ. (28), tabancasıyla yaşamına son verdi. Emre İ.'nin 2017'de ölen annesini çok özlediğini belirten mektubu bıraktığı öğrenildi.

Bayındır ilçesinde bir yıldır görev yapan Adanalı Uzman Çavuş Emre İ., dün akşam yalnız yaşadığı evinde tabancasını başına dayayıp, ateşledi. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Emre İ.'yi ambulansla Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Emre İ., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılmadı. Emre İ.'nin 2017'de ölen annesini çok özlediğini belirten intihar mektubu bıraktığı öğrenildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uzman çavuş, 'anne özlemi' mektubu bırakıp, intihar etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA