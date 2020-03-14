İzmir'in tanınmış siyasetçisi Murat Taşer hayatını kaybetti! Murat Taşer kimdir?

Son dakika haberi... İzmir siyasetini sarsan ölüm haberi geldi. İzmir'in tanınmış ve sevilen siyasilerinden, Büyükşehir eski bürokratı ve MHP'den 2014 yerel seçimlerinde büyükşehir adayı olan Murat Taşer kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Murat Taşer kimdir? Kaç yaşındaydı? İşte Murat Taşer'in hayatı...

Gelen son dakika haberine göre... İzmir'de Büyükşehir eski bürokratı ve MHP'den 2014 yerel seçimlerinde Büyükşehir Adayı gösterilen Murat Taşer geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti.

Taşer, 10 bin üyesi bulunan İzmir Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği'ni 80 çiftlik sahibi arkadaşı ile birlikte 1994 yılında kurmuş, birliğin başkan yardımcılığını da üstlenmişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Dr. Burhan Özfatura döneminde belediyede görev yapan Murat Taşer, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştu.



MURAT TAŞER KİMDİR?

Murat Taşer, 1958 yılında İzmir Bornova'da dünyaya geldi. Babası Bornovalı, annesi Ödemişlidir. İlkokul eğitimini Bornova Kars ilkokulu'nda, lise eğitimini ise Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nde tamamlayan Murat Taşer, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Uygulamalı Matematik Bölümü'nü bitiren Taşer, ayrıca aynı fakülteden matematik-fizik ön lisans diploması da aldı.





Ailesine ait şirketlerde çalışma hayatına başlayan Murat Taşer, DYP'nin kuruluş çalışmalarında yer aldı, 3 dönem Bornova İlçe Başkanlığı 1 dönem de il sekreterliği görevlerini üstlendi.

1994 yılında Bornova Belediye Başkan adayı olan Taşer, 1995 yılında MHP İzmir İkinci Bölge ikinci sıra milletvekili adayı gösterildi.

Bugün 10 bin üyesi bulunan İzmir Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği'ni 80 çiftlik sahibi arkadaşı ile birlikte 1994 yılında kuran Taşer, birliğin başkan yardımcılığını da üstlendi. Birliğin 5 yıl süreyle teşkilatlanma başkanlığını yürüten Murat Taşer, İzmir'e bağlı tüm köylerde besicilere hayvan besleme teknikleri konusunda seminer verdi. Halen damızlık düve yetiştiriciliği ve süt inekçiliği yapmaya devam etmektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Dr. Burhan Özfatura'nın yıldız bürokratları arasında yer alan Murat Taşer, 1994 yılında İZBAK (Ağır Bakım ve Atölyeler) Genel Müdürlüğü yaptı. Özfatura döneminde toplu konutta büyük çığır açan EVKA'ların yapımını üstlenen Ege Şehir Planlama Genel Müdürlüğü görevini de üstlenen Taşer, Bornova, Çiğli, Gaziemir'de EVKA 4- EVKA 5- EVKA6- EVKA7 projelerini hayata geçirdi, 11 bin 500 toplu konutu 3,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak, özellikle dar ve orta gelirlilere yönelik önemli bir hizmete imza attı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Genel Müdürlüğü döneminde 25 birim ve 8. 500 personelden sorumlu oldu. İzmir'ın en büyük rekreasyon alanı İnciraltı Gençlik Merkezi Rekreasyon Alanı'nın yapımının sorumluluğunu üstlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çığır açan projeleri Metro- Büyük Kanal çalışmalarında etkin görev aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi BELTAŞ Genel Müdürlüğü'nde de görev yapan Taşer, çevre iller için proje üretti.

BELKO Genel Müdürlüğü görevinde ise Ankara'nın asfalt ve alt yapısından sorumlu olan Taşer, Bakanlar Kurulu Kararı ile özel görevlendirilen BELKO'nun Genel Müdürü sıfatıyla yurt dışından Rusya ve özellikle Güney Afrika'daki kömür ocaklarından çevre kirliliğine yol açmayan kömürlerin temini ile ilgili çalışmaları yürüttü. Ankara'nın hava kirliliğinin önlenmesi konusundan da sorumlu olduğu dönemlerde başkentin havasının temizlenmesi konusunda da önemli hizmetlerde bulundu.

1981 yılında İzmirli Nilgün Taşer'le hayatını birleştiren Murat Taşer, iki çocuk 1 torun sahibidir.

Celal Bayar Üniversitesi Gıda Teknikerliği bölümünden mezun olan kızı Ebru Taşer Ünal, Eskişehir Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü öğrencisidir. Oğlu Yiğit Taşer ise Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ni tamamladıktan sonra Katip Çelebi Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi görmektedir.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştur.