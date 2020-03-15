Mucize bebek İdil

İzmir Kent Hastanesi'nde annesi gebeliğinin 24'üncü haftasında iken 700 gram ağırlığında doğan İdil bebek, 128 günü kuvözde geçirdikten sonra hayata tutundu.

Anne Halise Ayvaz (35), "Kızım bize çok şey öğretti. Sabrı, şükretmeyi, sevginin gücünü fark etmemizi sağladı. O bir mucize bebek" dedi. TÜP bebek tedavisinin ardından ikiz bebekleri olacağını öğrenen Halise-Anıl Ayvaz çifti gebeliğin 14'üncü haftasında acı bir haberle yıkıldı: İkizlerden erkek olan bebeğin kalbi anne karnında durmuştu. OP. Dr. Orçun Sezer, yaşamsal riskleri artan Halise Ayvaz'ın gebeliğinin 24'üncü haftasında sonlandırılmasına karar verdi. 9 Ekim'de sezaryenle İdil bebek dünyaya geldi. 700 gram ağırlığında ve 33 santimetre boyunda doğan İdil bebek kuvöze alındı. 128 günün sonunda küçük İdil 2 kilo 560 kilogram ağırlıkla evine uğurlandı. Dr. Cengiz Öztürk, "Her taburcu ettiğimiz bebekte aynı mutluluğu yaşıyoruz" dedi.