Raylardaki mucize

İzmir'in Buca ilçesinde İZBAN treninin önüne atlayarak intihara kalkışan kadın, şans eseri hayatta kaldı. Treni durdurduktan sora aşağıya inen sürücünün, kadını rayların arasından çıkarma çabası bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

ÖNCE ÇIKMAK İSTEMEDİ

Şirinyer İZBAN istasyonunda tren yaklaştığı sırada bir kadın raylara atlayarak intihara kalkıştı. Trenle raylara yatan kadının üzerinden geçen makinist, çevredeki yolcuların çığlıkları arasında aşağıya inerken mucize eseri kadının olaydan yara almadan kurtulduğunu gördü. Makinistin ısrarına rağmen bulunduğu yerden çıkmak istemeyen kadın, kısa süre sonra ikna edildi. İsmi açıklanmayan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.