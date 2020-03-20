İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi!

İzmir'de bugün hava nasıl olcak? Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanan tahminlere göre yurdun birçok bölümünde havanın yağışlı olacağı belirtilirken, bazı illerde yağışın kar şeklinde görüleceği açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika hava durumu, sağanak ve kar yağışı uyarıları peş peşe geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporu yayınlandı. Peki 20 Mart cuma bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji son dakika hava durumu, kar yağışı ve kuvvetli sağanak yağış uyarıları…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Tokat, Karaman ve Konya'nın güneydoğu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ZİRAİ DON UYARISI: Trakya, Marmara'nın güneydoğusunun yüksekleri, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?



MARMARA

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunun yükseklerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BİLECİK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Toroslar mevkiinin yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 8°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Karaman ve Konya'nın güneydoğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 2°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

SİVAS °C, 5°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 9°C

Çok bulutlu ve hafif yağmurlu

KASTAMONU °C, 5°C

Çok bulutlu ve kıyı kesimleri hafif yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu ve hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde hafif yağmur, iç kesimlerinde hafif kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 5°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu ve hafif yağmurlu

TOKAT °C, 5°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu ve hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

KARS °C, 3°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu ve hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu