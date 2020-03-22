Kanser hastası çocukların umudu ‘Qarziba’ adlı ilaçta

Erken çocukluk döneminde böbrek üstü tümörü 'nöroblastom' hastası çocuklar, hayata tutunmak için zamanla yarışıyor. Hastalık için ilaç olduğunu, ancak bunun çok pahalı olduğunu belirten aileler, ilacın devlet tarafından karşılanması için yetkililere seslendi. 1 yıl önce İstanbul'da teşhis konulan 6.5 yaşındaki Mert Ali Atakan'ın annesi Sevda Atakan (39) yaklaşık 10 kür kemoterapiye karşın tedaviye yanıt alamadıklarını dile getirdi. Qarziba adlı ilacın bir an önce temin edilmesini isteyen Atakan, "Bu ilaç Avrupa ülkelerinde kullanılıyor ama bizim protokollerimizde yok. Türkiye'de kullanılmaya başlandı olumlu sonuçlar alınıyor. Bizim de ihtiyacımız var" diye konuştu. n OĞLU Kemal Balıkçı'nın (4) tedavi sırasında bir böbreğini kaybettiğini dile getiren İlknur Balıkçı (46) da "Bu ilaç çocukların yaşam sürelerini ve kalitesini etkilediği gibi, hastalığı yenme sürecinde de fayda sağlıyor" dedi.





KUTUSU 9 BİN 650 EURO

Arabasını satarak Almanya'dan ilaç temin ettiğini anlatan Mehmet Emin Yeter'in (5) babası optisyen Onur Yeter (43) de eczacılar birliğinin yurt dışı ilaç temin etme bürosuna sipariş vererek ilacı getirdiğini vurguladı. Oğluna 1 sene önce teşhis konulduğunu ve 4'üncü evrede olduklarını ifade eden Yeter, "Biz ilacı parayla sipariş verdik. Bir kutusu 9 bin 650 Euro, yani yaklaşık 70 bin TL. Yaş ve kiloya göre ihtiyaç değişiyor. Mehmet Emin 19 kilo olduğu için bir kürde maksimum 3 ampul ilaç alabilir. Bu da 220 bin TL'ye tekabül ediyor. Biz de 1 kürlük sipariş vereMert Ali Atakan bildik" dedi.



■ ŞENOL KANTÜRK