İzmir'de su kesintisi 30 Mart Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İzmirli vatandaşlar su kesintilerinin ne zaman ereceğini ve hangi ilçelerde su kesintilerinin yaşandığını merak ediyor. İşte 30 Mart Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? soruları merakla araştırılıyor. İZSU 30 Mart Pazartesi tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. İşte İzmir su kesintisi ile ilgili detaylar... İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, CUMHURİYET, FATİH

30.03.2020 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. SEFERİHİSAR TURABİYE, ÇOLAK İBRAHİM BEY, CAMİKEBİR

30.03.2020 saat 08:35 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır. SELÇUK 14 MAYIS

30.03.2020 saat 08:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır. URLA CAMİATİK, SIRA, NAİPLİ, YAKA

30.03.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.