İzmir’de 19 bin kişi ev takibinde

Korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında İzmir’de virüs taşıdığından şüphelenilen ve onlarla temas eden 19 bin kişi ev karantinasına alındı. Sağlık Bakanlığı’nın sıkı takibe aldığı vatandaşlar cep telefonu sinyalleriyle izlenirken, dışarı çıktığı tespit edilenlere 3 bin 150 lira para cezası kesiliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla ilgili mücadele tüm hızıyla devam ederken, şüpheli, hasta temaslısı olarak değerlendirilen binlerce kişi Sağlık Bakanlığı koordinesinde evlerinde karantina altına alındı. İzmir'de ise 19 bin kişinin karantina alındığı öğrenildi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün evlerinde karantinaya alınan vatandaşları da cep telefon sinyalleriyle takip ettikleri ortaya çıktı. Evlerinde kalmaları gerekirken dışarı çıkanlara ise 3 bin 150 lira para cezası verildiği öğrenildi. Cep telefonu sinyallerinin yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin karantina altındaki vatandaşları tek tek arayarak 5 dakika içinde konum bildirmeleri de istendi. Karantina altındaki kişinin evde olmadığını tespiti halinde ise gereken cezanın uygulandığı bildirildi.

KONUMLARI İSTENİYOR

Takip edilen hastaların 14 günlük karantina sürelerinin titizlikle uygulanması için tüm tedbirler alınıyor. Korona teşhisi konan hastalarla temaslı 19 bine yakın kişiye karantina bilgilendirme onay formu imzalatılarak kural ihlali yapıldığında 3 bin 150 lira idari para cezası ve Cumhuriyet Savcılığı'na bu kişiler hakkında suç duyurusu yapılacağına dair belge imzalatılıyor.



Evde kalma imzası

Tetkik ve tedavileri yapıldıktan sonra yetkililer tarafından her ihtimale karşı evlerinde 14 günlük karantinaya alınanlara "Evde COVID-19 Hastası/Temaslısı İzlem (Karantina) Bilgilendirme ve Onay Formu" imzalatılıyor.

Fatih ŞENDİL