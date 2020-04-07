Bakan Koca canlı yayında gösterdi! İşte İzmir'in koronavirüs haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki koronavirüs vakalarını takip ettikleri ekranı basın mensuplarına gösterdi. İşte il il koronavirüs haritaları...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, elindeki verileri açıkladıktan sonra koronavirüs vakalarını takip ettiği ekrandan İzmir'deki son durumu gösterdi.

İŞTE İZMİR'DEKİ SON DURUM

İZMİR'DE VAKA SAYISI YÜKSEK

Bakan Koca, "Corona virüs istisnasız 81 ilimizde görüldükten sonra yeni bir aşamaya geçtik. Artık her birimiz bu tehdit altındayız. Artık dayanışma içerisinde olmalıyız. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara ve İzmir gibi şehirler vaka sayısı yüksek olduğu için dikkat çekmektedirler. Aralarında bunlarında olduğu 31 şehrimiz bazı zorunlu haller dışında sınırlandırıldı. Tüm Türkiye'de 20 yaş altı gençlerimizden ve 65 yaş üstü yaşlılarımızdan talebimiz var." dedi.

İŞTE İLLERİN KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI

İSTANBUL

ANKARA

KOCAELİ

SAKARYA

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