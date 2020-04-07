  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Vuhan'da toplu taşıma araçları kontağa basıyor

'da toplu taşıma araçları kontağa basıyor

Vuhan'da toplu taşıma araçları kontağa basıyor

07.04.2020, 19:17 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020,19:18

Koronavirüs salgını başladığı 'in kentinde kamu hizmetlerinde yarından itibaren normalleşmeye gidileceği açıklandı. Vuhan'da toplu taşıma hizmetlerinin daha da iyileştirilmesine karar verildiğini açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının başladığı Çin'in Vuhan kentinde yarın seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı belirtildi. Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip olan kentte, yarından itibaren 30 otobüs güzergahı eklenerek, toplam sayının 346'ya çıkarılması ve bir metro hattının daha faaliyete geçmesi planlanıyor.

VUHAN'DA TAKSİ VE METRO SEFERİ BAŞLIYOR

Taksi, tramvaylar, feribotlar gibi diğer ulaşım servisleri yarından itibaren tekrar faaliyete başlayacak. Yetkililer, yolcuların, enfeksiyon riskini azaltmak için maske giymeleri ve sağlık kodlarını taramaları gerektiği ifade etti. Öte yandan Çin basınında çıkan haberde şu anda kent genelinde nakliye işletmelerinin, her gün istasyonlardaki kamu alanlarını dezenfekte çalışmalarına 3 bin 600'den fazla personelin görev yaptığı duyuruldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vuhan'da toplu taşıma araçları kontağa basıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA