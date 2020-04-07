Vuhan'da toplu taşıma araçları kontağa basıyor

Koronavirüs salgını başladığı Çin'in Vuhan kentinde kamu hizmetlerinde yarından itibaren normalleşmeye gidileceği açıklandı. Vuhan'da toplu taşıma hizmetlerinin daha da iyileştirilmesine karar verildiğini açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının başladığı Çin'in Vuhan kentinde yarın seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı belirtildi. Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip olan kentte, yarından itibaren 30 otobüs güzergahı eklenerek, toplam sayının 346'ya çıkarılması ve bir metro hattının daha faaliyete geçmesi planlanıyor.

VUHAN'DA TAKSİ VE METRO SEFERİ BAŞLIYOR

Taksi, tramvaylar, feribotlar gibi diğer ulaşım servisleri yarından itibaren tekrar faaliyete başlayacak. Yetkililer, yolcuların, enfeksiyon riskini azaltmak için maske giymeleri ve sağlık kodlarını taramaları gerektiği ifade etti. Öte yandan Çin basınında çıkan haberde şu anda kent genelinde nakliye işletmelerinin, her gün istasyonlardaki kamu alanlarını dezenfekte çalışmalarına 3 bin 600'den fazla personelin görev yaptığı duyuruldu.