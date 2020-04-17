'Sus işareti yapan hemşire' İzmir'de ortaya çıktı: Sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyorum

44 yıl önce 'sus' işaretiyle poz veren ve hafızalara kazınan Dilek Tunca İzmir'de ortaya çıktı. Sağlık çalışanlarıyla gurur duyduğunu belirten Tunca, ''Bilhassa hemşire kardeşlerimin gayretlerini takdirle izliyorum. Hemşire kardeşlerim bu sürecin üstesinden geleceklerdir'' açıklamasını yaptı.

İstanbul'da 44 yıl önce hemşire kıyafetiyle "sus" pozu verdiği fotoğrafıyla hafızalara kazınan eski model Dilek Tunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde görev alan sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyor.

Bir dönem hastane, sağlık ocağı, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin duvarlarında yaygın olarak kullanılan "sus işareti yapan hemşire" fotoğrafının kahramanı Tunca, Kovid-19 salgını nedeniyle dile getirilen "evde kal" çağrılarına destek verdi.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde yaş kısıtlaması nedeniyle İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki evinden dışarı çıkmayan Tunca, sağlık çalışanlarının özellikle de hemşirelerin özverili çalışmalarını yakından takip ediyor.

'YAKIN ÇEVREM BANA BAYAN SUS DİYOR'

Dilek Tunca yaptığı açıklamada, modellik yaptığı 1976 yılında bir ilaç firmasının sağlık kuruluşları için "sus işareti" kataloğu deneme çekimlerine katıldığını söyledi.

Reklam ajansı tarafından ödünç alınan başhemşire kıyafetiyle simge haline gelen pozu verdiğini anlatan Tunca, o fotoğrafın daha sonra Türkiye'de ve Avrupa'daki birçok ülkede karşısına çıktığını belirtti. Tunca, "Beni tanımayanlar hemşire olduğumu bile düşündüler. Yakın çevrem ise bana 'bayan sus' demeye başladı." şeklinde konuştu. Sağlık çalışanlarının salgın sürecinde yine büyük bir özveriyle çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Tunca, onların bu gayretinin unutulmayacağını dile getirdi.

Bu dönemi yaş kısıtlaması nedeniyle evinde geçirdiğini anlatan Tunca, şöyle konuştu:

"Sağlık çalışanlarının bilhassa hemşire kardeşlerimin gayretlerini takdirle izliyorum. Hemşire kardeşlerim şartlar ne kadar zor olursa olsun bu sürecin de üstesinden gelecektir. Onlarla gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Kendilerine kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum."

Taburcu edilen bir Kovid-19 hastasını gördüğü zaman orada görev yapan sağlık çalışanları adına çok mutlu olduğunu vurgulayan Tunca, çoğu zaman ise gözyaşlarına hakim olamadığını ifade etti.

Vatandaşların bu süreçte evlerinde kalarak sağlık çalışanlarına destek olması gerektiğinin altını çizen Tunca, "Salgının önlenmesinde herkes kendi mücadelesini vermesi gerekir. Eğer toplumumuz uzmanların önerilerine uyarsa, salgının bulaşma riski en aza inececektir." ifadelerini kullandı.

AA