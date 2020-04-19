MHP İl Başkanı’ndan CHP’li vekile tepki

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın “YANCI PARTİ” eleştirilerine tepki gösterdi. Bakan’ın haddini aştığını belirten Şahin, “Tunç Soyer’i savunma telaşıyla hakikatin üstünü örtüyorsunuz. Türk milletinin virüsle mücadelesinden korktunuz. Kaostan medet uman bir zihniyeti temsil ediyorsunuz” dedi

MHP'ye "yandaş parti" diyen CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'a MHP İl Başkanı Veysel Şahin'den tepki geldi. Bakan'ın hesapları tutmadığı için can havliyle saldırıya geçtiğini kaydeden Şahin, "Siz niye bu kadar sinirlendiniz, hesaplarınız tutmuyor, Büyük Türk Milleti küresel bir belaya karşı emsalsiz bir mücadele veriyor diye mi?" ifadelerini kullandı.



'DAHA ÇOK OYUN BOZACAĞIZ'

MHP'nin korona virüse karşı dünyada en iyi sınavı veren bütün sağlık çalışanları ve devletin tüm kurumlarına destek verdiği için saldırıların hedefi olduğunu kaydeden Şahin, "Şunu biliniz ki siyasetçinin aşmaması gereken sınırlar ve söylemeyeceği sözler vardır. Siz bu sınırları aşmışsınız! Biz hakkın ve haklının yanındayken, sizler 30 bin Mehmetçiğimizin katilleriyle tiyatro oynadınız! Şunu bilin ki biz daha çok oyun bozacağız" dedi.



CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan

'ERDEMLİ OLMAK BUNU GEREKTİRİR'

"BİZ Bize Yeteriz" kampanyasına destek vermeye devam edeceklerini belirten Şahin, "Bu zor günlerde en güzel dayanışma örneklerinden birini ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Valilerimize, Kaymakamlarımıza, tüm devlet kurumlarımıza ve sadece elini değil gövdesini taşın altına koyan Türk milletine, sosyal yardım ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür etmeye devam edeceğiz. Çünkü erdemli olmak bunu gerektirir" dedi.