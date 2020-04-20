Semt pazarı kapıya geldi

Korona virüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla temel gıdaya erişimi zorlaşan vatandaşın imdadına Aliağa Belediyesi yetişti. Semt pazarlarını dijital ortama taşıyan belediye, hem bu süreçte sokağa çıkamayan vatandaşa hem de ürettiklerini vatandaşa ulaştırmakta zorlanan çiftçiye ilaç oldu.

Türkiye genelinde korona virüs salgını nedeniyle uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve bazı kısıtlamalar nedeniyle birçok kurum ve kuruluş vatandaşların hayatını kolaylaştıracak hizmet yöntemleri geliştirirken, Aliağa Belediyesi tüm belediyelere örnek olacak bir uygulama başlattı. Aliağa'da 'Evde Kalın' çağrılarının yinelendiği bu zorlu süreçte, temel gıda ürünlerine erişim örnek belediyecilik modeliyle çözüldü.

ÜRETİCİDEN DİREKT HALKA

Semt pazarlarını dijital ortamda vatandaşların ayağına götüren Aliağa Belediyesi, salgın nedeniyle kapalı olan semt pazarını, 'aliagasemtpazari. com' internet adresi ile online ortama taşıdı. Belediye, böylece evlerinden çıkamayan vatandaşların imdadına yetişti. Aliağa'da evlerinde kalıp sebze, meyve ve bakliyat gibi temel gıda ihtiyacı olan vatandaşlar, belediyenin hizmete sunduğu www.aliagasemtpazari. com online alışveriş sitesine yoğun talep gösterdi. 9 Nisan günü hizmete açılan online pazar, kısa sürede ulaştığı 52 bin ziyaretçi ile ilçe halkının en çok ziyaret ettiği web sayfası haline geldi. Bir haftada 4 bin 213 siparişi vatandaşın evlerine kadar ulaştıran sistemde toplamda 20 bin kilogram sebze, meyve ve bakliyat sipariş edildi. Sipariş rekorunu ise bin 710 kilogram ile patates kırarak online semt pazarının lideri oldu. Sebze ve meyvelerin vatandaşlar tarafından kilo kilo sipariş edildiği online pazarda, patatesin rekorunu ise bin 234 kilogram ile çilek takip etti.

Vatandaşlar, evlerine kadar gelen taze sebze, meyvenin ödemelerini site üzerinden kredi kartı ile ya da kapıda nakit yapabiliyor.

HİJYENİK KOŞULLARDA

Vatandaşlara bu süreçte evde kalın uyarısı yapan Başkan Serkan Acar, tüm ürünlerin tarladan halka hijyenik koşullarda ulaştırıldığını söyledi. İthal hiçbir ürünün bulunmadığı online semt pazarında tüm ürünler yerli üreticilerden temin ediliyor. Ayrıca önümüzdeki günlerde mevsimlik bazı sebze ve meyveler de İzmir ve çevresindeki kooperatiflerden alınacak.

Kriz masası görevde

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın talimatıyla oluşturulan kriz masasında, iki günlük sokağa çıkma yasağı süresince Aliağalıların, cumartesi ve pazar günleri karşılaşabilecekleri olası sorunlara karşı tüm kamu kurumlarıyla temasa geçilirken, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için de gerekli tedbirler alındı.

Tolga TEKİN