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Haberler İzmir İzmir Müftülüğünden "cami hoparlöründen müzik yayını" iddiasına yalanlama

Müftülüğünden "cami hoparlöründen yayını" iddiasına yalanlama

İzmir Müftülüğünden cami hoparlöründen müzik yayını iddiasına yalanlama

23.04.2020, 23:51

Müftülüğü, Karşıyaka ilçesindeki bir caminin hoparlöründen yayını yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında Karşıyaka ilçesine bağlı İhsan Gültekin Camisi'nin hoparlöründen, müzik yayını yapıldığı yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

"MÜZİK EVDEN GELDİ"

Söz konusu iddianın doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, "Müzik yayınının camiden değil, caminin yakınındaki konut sitesinden yapıldığı ve gün içinde uzun süre devam ettiği tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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