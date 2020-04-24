İzmir doğru yolda

İzmir, korona virüsle mücadelede alınan tüm tedbirlerle doğru yolda ilerliyor. Üç özel hastane dışında tüm özel hastanelerin pandemi kategorisinden çıkarıldığı kentte ortaya çıkan veriler umut verirken, yetkililer aynı şekilde tedbirlerin devam etmesi gerektiğini belirttiler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk kentleri rakamsal olarak vermeye başladığı günlerde İstanbul'un ardından vaka ve ölüm ikinci kent olan İzmir'in iki sıra gerileyerek 4. sırada yer aldığı öğrenildi.

4. SIRAYA GERİLEDİ

İzmir'de geçtiğimiz haftaya oranla hasta sayısında yüzde 50 düşüş yaşandığı belirtildi. Haftalık 300'ün üzerinde olan hasta sayısının 150'nin altına düştüğü öğrenildi. Entübede İzmir'de geçtiğimiz haftalarda 110 civarında olan hasta sayısının ise 60'ın altına düştüğü, iyileşenlerin ise bin 600'ü geçtiği öğrenildi. Korona virüslü vaka sayısının ise stabilize şekilde ilerlediği ve 4 bin 700 civarında olduğu öğrenilirken, ölüm oranının ise 120 civarında olduğu ve bu tedbirlere uyulursa önümüzdeki hafta düşmesi bekleniyor.

ÜLKEMİZ İYİ GİDİYOR

Türkiye'nin bugüne kadar kontrollü bir şekilde süreci yönetmeyi başardığını belirten Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Ülkemiz pek çok Avrupa ülkesine göre çok daha kısa zamanda salgının yükselme eğrisini yatay hale getirdi. Gevşeme olmaz ve rehavete kapılmazsak daha da inişe geçeriz" dedi.

FATİH ŞENDİL