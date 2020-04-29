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Haberler İzmir Urla'da gizemli cinayet! 13 günde aynı evde ikinci ölüm

'da gizemli ! 13 günde aynı evde ikinci ölüm

Urla'da gizemli cinayet! 13 günde aynı evde ikinci ölüm

29.04.2020, 16:01

Son dakika... 'in ilçesinde 41 yaşındaki , evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Zihinsel engelli Özgür Bağış'ın ev arkadaşının da 13 gün önce aynı evde hayatını kaybettiği öğrenildi

İzmir'in Urla ilçesinde zihinsel engelli 41 yaşındaki Özgür Bağış, evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

Gün boyu bisikletiyle ilçeyi dolaşan ve kamu kurumlarının bayrak direklerinde kendince nöbet tutan zihinsel engelli Özgür Bağış'ın 3 gündür Sıra Mahallesi'ndeki ikametinden çıkmadığını fark eden komşuları, durumu polise bildirdi.

Eve gelip kapıyı kırarak içeri giren polis ve AKS ekipleri, Bağış'ın cansız bedeni bulundu. Bağış'ın iki bıçak darbesiyle öldürüldüğü tespit edildi.

Bağış'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Bu arada Bağış'ın ev arkadaşı Sergin Coşkun'un (51) da 12 Nisan'da da aynı evde ölü bulunduğu, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından toprağa verildiği, kesin ölüm nedeniyle ilgili raporun ise henüz çıkmadığı öğrenildi.

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