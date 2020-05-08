Hijyenik kuaför 11 Mayıs’a hazır

İzmir'de her müşterisine özel havlu, önlük ve ustura bulunan çantalar hazırlaması nedeniyle "hijyenik kuaför" olarak anılan 50 yaşındaki Murat Gürsevinç, dükkanını Kovid-19 tedbirlerinin ardından yeniden açmaya hazırlanıyor. Konak ilçesindeki iş yerini 11 Mayıs'ta yeniden açmak için hazırlıklara başlayan Gürsevinç, yeni dönem öncesi ilk olarak dükkanını dezenfekte ettirdi. Hijyen kurallarını artırıp, koltuklara tek kullanımlık örtüler takan Gürsevinç, müşterileri için de maskeleri hazırlayıp, tıraşta kullanacağı makineleri dezenfekte etti. Gürsevinç, 1 haftalık randevuların tamamını şimdiden doldurdu.