Miras gizemi sürüyor

İzmir'in en genç ilçe belediye başkanlarından olan ve İzmirliler tarafından çok sevilen Işılay Saygın'ın vefatının ardından mirasçıları mahkemelik oldu. Saygın'ın vefat eden kardeşi Namık Saygın'ın 4 çocuğu, "Amcalarımız dahil kimse eve girmesin" diyerek İzmir 8. Sulh Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na başvurmuştu. İddialara göre bu duruma 5 Temmuz'da hastaneye kaldırılan Saygın'ın kardeşleri Işık ve Metin Saygın'ın, evin anahtarlarını "Çiçekleri sulayacağız" diyerek almaları neden olmuştu. Evdeki antika halıların ve değerli eşyaların koli koli evden kaçırıldığını ve bu anların da köşkün yanındaki Gençlik Merkezi'nin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği ileri sürülmüştü. Ölen kardeş Namık Saygın'ın evlatları Osman Nuri, Filiz Saygın, Işık ve Işılay Saygın kardeşler de bu iddialar üzerine mahkemeye başvurmuştu. Yeni Asır'a konuşan Osman Nuri Saygın, "Amcam mahkemeye başvurduğumuz için kızdı, ancak yapacak bir şey yok. Yakışmayan sözler ortada konuşuluyor. 'Evde kasa vardı, kasadan vasiyet alınıp yırtıldı. Mücevherleri çalındı' deniliyor. Bu dedikodular ortadan kalksın diye mahkemeye başvurduk" demişti.

KASA HALA AÇILAMADI

Öte yandan, pırlanta ve ziynet eşyası gibi değerli eşyalarını uzun geziye gittiği zamanlarda bir kasaya koyduğu iddia edilen Işılay Saygın'ın bu değerli eşyalarının bulunduğunun iddia edildiği banka kasası da 302 gündür açılamadı. Kasada ayrıca bir büyük sarı zarf ve 300 bin lira para olduğu ve zarf içinde de o gizemini koruyan miras yazısı olduğu belirtiliyor. Ancak yeğenler ısrarla banka kasasının açılmasını isterken kardeşleri ise ısrarla açılmasını istemiyorlar. Mirasta yazılanlar merak ediliyor.



YEĞENLERİ MÜZE OLSUN İSTİYOR

Saygın'ın mirası olarak yaklaşık 25 milyona yakın nakit paranın mirasçı iki kardeş ile yeğenler arasında paylaşıldığı öğrenildi. Buca Şirinyer'deki bir banka şubesindeki özel kasası varisleri tarafından halen açtırılmadığı için gizemini koruyor. Buca'da değeri 4 milyon lirayı aşan köşkün de Işılay Saygın'ın kardeşleri tarafından satılması isteniyor. Ancak Saygın'ın yeğenleri buranın müze olarak hizmet vermesini ve Halalarının anısının yaşatılmasını istiyorlar.



'MEZARINDA BİLE RAHAT EDEMEDİ'

Işılay Saygın'ın manevi oğlu olan Habib Sak, "Değerli büyüğümüz Işılay Saygın, şu an mezarında hiç rahat değildir. Onun hatıralarını yaşatacaklarına inanmıyorum. Yaşananlar söylenenler, yapılanlar çok çirkin. Konunun mahkemeye taşınması, insanların adeta birbirlerine girmesi beni rahatsız ediyor. Adınn daha güzel haberlerde çıkmasını isterdim. Ama olmadı, yapamadılar" dedi

Fatih ŞENDİL