O provokatör tutuklandı

İzmir'de cami hoparlöründen yapılan müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaşması nedeniyle gözaltına alınan Banu Özdemir, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. CHP eski il başkan yardımcısı olan Banu Özdemir'in dini değerleri aşağılama suçundan tutuklandığı öğrenildi.

Cami hoparlörlerinden "Çav Bella" şarkısı çalınmasına Türkiye'nin dört bir yanından tepki yağarken söz konusu anları sosyal medya hesabından paylaşması nedeniyle gündeme gelen CHP İzmir İl eski Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, dün ifadesi tamamlandıktan sonra doktor kontrolleri yapılarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Öte yandan frekansa giren kişi ya da kişilerin tespiti için Bilişim Suçları, İstihbarat Şube ve MİT'in devreye girdiği, özel bir soruşturma ve araştırma başlatıldığı öğrenildi.





ŞİFRELEME SİSTEMİNİN YENİLENMESİ GEREKİYOR

İzmir'deki cami hoparlörlerinin hacklenmesi tartışılırken, merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis Vahap Ünalan ilk kez konuştu. Ünalan, "Camilerde kullanılan teknoloji eski olduğu için bu şifreyi şu an bir mühendislik öğrencisi bile çözebilir. Bu yüzden camilerimizde anons yayın şifrelenme sisteminin mutlaka yenilenmesi lazım. Belirlenen şifrenin de karmaşık ve kırılması zor olması lazım" diye konuştu.



'ÜLKEYİ BİR YERLERE ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Önceki gün de Bornova'da bir camide kendi şarkısının çalınmasına sanatçı Selda Bağcan'dan sert tepki geldi. Olayın provokatif bir eylem olduğunu belirten Bağcan şu ifadeleri kullandı: "İzmir'de cami hoparlörlerinden benim şarkımı dinletmişler. Tamamen provokatif bir eylem. Ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum!"

FATİH ŞENDİL

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