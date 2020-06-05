Siyanürlü katilin deli numarası tutmadı

İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi, İzmir'de anne ve babasını siyanürlü limonata içirerek öldürdüğü, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Mahmut Can Kalkan için hazırladığı raporu tamamladı. Raporda Kalkan'ın, gözlem sürecinde düzenli uyuduğu, beslendiği, çevresiyle uyumunda sorun bulunmadığı ve sanıkta davranış bozukluğu görülmediği belirtildi.

HASTA GÖSTERME ÇABASI

Raporda, "Kalkan'ın bir dönem internet ortamında satış yaparak çok para kazandığını, o dönem babasıyla arasının iyi olduğunu, sonra yüklü miktarda para kaybettiğini, kimsenin göremediği bir arkadaşı olduğunu, onunla ailesini uyutup kaçacaklarını, ailesini uyutmak maksadıyla bu içecekleri hazırladığını ve içirdiğini söylediği, kişinin kendisini hasta gösterme çabasının belirgin olduğu, bu haliyle simülatif bir tavır sergilediği gözlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

SORUMLULUĞU TAMDIR

Kalkan'ın psikiyatrik muayenesinde düşünce ve algı bozukluğu saptanmadığı, dikkati, hesaplaması, muhakemesi ve soyutlaması gibi bilişsel işlevlerinin olağan bulunduğu kaydedilen raporda, "Yoğun yıkıcı agresyon ve bunu kontrol etmede yetersizlik görülmektedir. Mahmut Can Kalkan'ın 5-13 Mart 2020 tarihlerindeki muayenesi, müşahadesi, tetkikleri ve adli dosyanın incelenmesi neticesinde 'kendisinde ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığı tespit edilmemiştir. Dava dosyasının tetkikinden de suç tarihinde suçunu takip eden günlerde de herhangi bir akli ariza içinde olduğuna delalet edecek tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmamıştır. Kalkan'ın ceza sorumluluğu tamdır" tespitlerine yer verildi. Murat Can Kalkan'a daha önce Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından 'psikotik bozukluk' teşhisi konmuştu. Alınan yeni kararla davanın da seyri değişmiş oldu.





'BEN DELİ DEĞİL DEMİŞTİM'

Raporun çıkmasının ardından İzmir'e nakli beklenen katil zanlısı Mahmut Can Kalkan'ın kardeşi Emircan Yeni Asır'a konuştu. Ağabeyinin akli dengesinin yerinde olduğunu daha önce de söylediğini belirten Emircan, "Zaten onu tanıyan kimse bu yalana inanmamıştı. Bu raporun temiz çıkacağından şüphem yoktu. Bu adamın mahkemede tiyatro oynadığını hep söyledim. Şimdi gerçek ortaya çıktı. Artık mahkemenin en ağır cezayı vermesini bekliyorum" dedi. Ağabeyinin geçtiğimiz ay gardiyanlarla haber gönderdiğini de belirten Emircan Kalkan, "Bir de utanmadan sigara için benden para istiyor. Beş kuruş para vermem" ifadelerini kullandı.

Fatih ŞENDİL

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