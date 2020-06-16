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Haberler İzmir Tireli eski bakan virüsü yendi

Tireli virüsü yendi

Tireli eski bakan virüsü yendi
Giriş Tarihi: 16.6.2020

İzmir Tire'de, 76 gün önce korona virüse yakalanan Bayındırlık ve İskan eski bakanı Halil Çulhaoğlu ve eşi Ayfer Çulhaoğlu virüsü yenerek tamamen iyileşti. Türkiye'nin, başarılı sağlık politikalarıyla salgını kısa sürede aşacağına inandığını kaydeden Halil Çulhaoğlu, "Hastalığı, erken tanı ve kullanılan ilaçlar sayesinde yendik. Tabii biraz da şansımız varmış. Sağlık bakanlığımız bu konuda çok başarılı. Türkiye ve dünyamız inşallah daha iyi günler görecek. Her işin başı önce sağlık" dedi.

Halil ve eşi Ayfer Çulhaoğlu Korona virüsü yendi. eski bakan Halil Çulhaoğlu sahibi olduğu eczanede kişinin başına 76 gün sonra dönerken kapıda kurban kesildi ve çiçeklerle karşılandı.

NADİR UYSAL

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