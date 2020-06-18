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Haberler İzmir Tırnak yeme alışkanlığı koronayı davet ediyor

Tırnak yeme alışkanlığı koronayı davet ediyor

Koronaya karşı verdiği 46 günlük savaşı kazanamayan 50 yaşındaki taksici ’ın, tırnak yeme alışkanlığı nedeniyle Kovid-19 kapmış olabileceği ortaya çıktı.

Tırnak yeme alışkanlığı koronayı davet ediyor
Giriş Tarihi: 18.6.2020

İzmir Selçuk'ta taksicilik yapan ve 46 gündür Kovid-19 tedavisi gören 50 yaşındaki Tunç Talay, önceki gün yaşamını yitirdi. Selçuk'ta örnek taksi şoförü olarak gösterilen Talay'ın, tırnak yeme hastalığı nedeniyle alışveriş için gittiği markette ya da torununun doğduğu hastanede elleriyle bir yere dokunduktan sonra virüsü kapmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

BULAŞMA RİSKİNİ ARTIRIYOR
Babasının günlerce komada kaldığını ve virüse yenik düştüğünü belirten Alper Talay, "Sağlık çalışanlarımız çok ilgilendi, ancak babam komadan çıkamadı. Bu virüsün şakası yok, herkes kurallara ve maske ile hijyene lütfen dikkat etsin" dedi. Babasının salgın süresince kendisine ve ailesine karşı çok dikkatli olduğunu söyleyen Alper Talay, "Babam hastaneye torunu olduğu dönemde geldi.Babamızın en büyük riski tırnak yeme alışkanlığıydı. Bu alışkanlığı babamın sonunu getirdi. Net bir bilgi yok Tırnak yeme alışkanlığı koronayı davet ediyor 50 yaşındaki 2 çocuk babası Tunç Talay'ın, bir türlü vazgeçemedeği tırnak yeme alışkanlığı nedeniyle virüsü kaptığı düşünülüyor. ihti- ama elleriyle dokunduğu bir yerden virüsle temas edip daha sonra da tırnaklarını yiyerek bu virüsü kapmış olma ihtimali oldukça yüksek" dedi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Kuru- Yamanel de, tırnak yeme alışkalığının korona virüs kapma ihtimalini artırdığını belirtti.

50 yaşındaki 2 çocuk babası Tunç Talay'ın, bir türlü vazgeçemedeği tırnak yeme alışkanlığı nedeniyle virüsü kaptığı düşünülüyor.

Alper Talay, babasının salgın döneminde tedbirlere uyduğunu fakat tırnak yeme alışkanlığını bırakamadığını söyledi.

Fatih ŞENDİL

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