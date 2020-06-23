Skandal 'eyalet' kararı ile tepki toplayan Tunç Soyer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve geldiğinden bu yana skandal üstüne skandala imza atıyor. Soyer geçtiğimiz hafta TÜRSAB acenteleri yetkilileriyle internet üzerinden toplantı yaptı. Soyer toplantıda 'İzmir bayrağı' ile ilgili bir çalışma yapıldığını belirterek, "Benim aklımda bir 'İzmir Parası' çıkarmak vardı hatta buna İZ Coin diye bir isim de koymuştum" sözleriyle açıkça İzmir'i Türkiye'den bağımsız eyalet gibi yönetme isteğini ortaya koydu. Soyer'in skandal açıklaması şu şekilde:





"Bir akademisyen hocamız İzmir bayrağıyla ilgili bir çalışma yaptı ve çalışma çok ilginç bir sonuç ortaya çıkardı. 1800'lerde hatta biraz daha öncesinden itibaren İzmir'in bir bayrağı olmuş, yeşil-beyaz çizgili bir bayrak. O dönem ama çok az sayıda kentin bayrağı varmış. İzmir de dünyadaki bayraklı kentlerden biriymiş. Biz tabi büyük bir heyecanla dinledik, sonra hoca bunu bir akademik makale haline getirdi, daha basmadık yakında basacağız. Fakat bunu şunun için anlattım; Benim aklımda bir 'İzmir Parası' çıkarmak vardı, hatta buna İZ Coin diye bir isim de koymuştum. Sonra bu bayrak da çıkınca arkadaşlar beni uyardılar. 'Senin bir eyalet kurma çaban olduğu anlaşılır, sonuçta İzmir'i memleketten kopartacak bir çalışma olarak algılanır. Duralım bunun ismini değiştirelim' dediler."

"AKIL TUTULMASI"

CHP'li Tunç Soyer, PKK'ya destek bildirisine imza atan üç akademisyeni belediyenin şirketine yönetici olarak atamış ve Büyükşehir'in organizasyon ihalelerini HDP'li Ahmet Saymadi'ye vermişti.



AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Tartışma yaratacağını bilerek bunları söylemesi; ya bir akıl tutulması ya da art niyet! İzmir'in vatanseverliğini, ülkesinin bölünmez bütünlüğü söz konusu ise neler yapabileceğini unutma gafletidir" dedi.



Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Av. Özgür Hızal da Soyer'e "Meğer İzmir'e bir belediye başkanı değil bir terör sevici, bir eyalet sistemi sevdalısı seçilmiş" sözleriyle tepki gösterdi. AK Parti Meclis üyesi Hüsnü Boztepe ise "Bir yerlerden talimat mı alıyor" diyerek Soyer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu "İzmir Sancağı; bölücülerin bile selam durduğu, uğruna binlerce şehit verilen albayraktır. İzmir'in bayrağı, parası var ama bir belediye başkanı yok" ifadesini kullandı.



Soyer'in skandal ifadelerini CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İzmir için bir takım promosyon projeleridir" sözleriyle savundu. Soyer ise büyük tepki üzerine yanlış anlaşıldığını savundu.

"İZMİR TÜRKİYE'DEN AYRILSIN, AB'YE GİRSİN"

CHP İzmir Milletvekilleri Ali Yiğit ve Özcan Purcu ile Denizli Milletvekili Melike Basmacı, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, parti il binası önünde partililere seslenmişti. Yiğit, "Cumhurbaşkanı, Başbakan kafa tutuyor, Dışişleri kafa tutuyor. 'Avrupa Birliği'ni istemiyoruz' diyorlar. Biz Avrupalı olmaya hazırız. Hele İzmirliler bu işe çok hazırlar. Biz bazen diyoruz ki 'Gerekirse de İzmir ayrılsın' yani biz istemeyiz, bu şartlarda bunlarla yaşamayı" ifadelerini kullanmıştı.





CHP, HDP'YE DİYET BORCU OLARAK ÖZERKLİK VAAT ETTİ

CHP 2018 seçim bildirgesinde de yer alan Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın hayata geçirilmesini vaat etti. Eyalet sistemini öngördüğü için terör örgütünün savunduğu Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartlarına koyulan çekincelerin kaldırılacağı ve tamamının uygulanacağı dile getiriliyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da 2011'de Hakkari'de yaptığı bir açıklamada KCK davası kapsamında belediye başkanlarının tutuklanmasını kınamış ve "Yerel yönetimleri, Avrupa'da kabul edilen yerel yönetimler özerklik şartını aynen kabul edeceğiz. Böylece yerel yönetimlerin güçlenmesi, halka daha sağlıklı hizmet vermesi, sağlıklı gelirle kavuşması belediye başkanlarının Ankara'ya gidip para dilenmemesi gibi bütün onları savunacağız" demişti. Kılıçdaroğlu daha sonra sözlerinden çark edip, "Ne söyledim orada AB'nin kabul ettiği koşullarda, evrensel koşullarda, yerel yönetimlerin zaten özerklikleri var kim dedi özerkliği yok" diye konuşmuştu. Tunç Soyer'in sözlerine CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan ilginç bir savunma geldi. Öztrak "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı açıklamaları turizmcilerle yapmış olduğu bir dijital konferansta yapmış. Öyle anlaşılılıyor ki bütün bunlar yani yapılacak olan bu şeyler tamamen İzmir'i tanıtmak, İzmir'i markalaştırmak dünya turizminde daha yukarılara çıkarmak için yapılmış olan bir takım promosyon projeleridir. Öküzün altında buzağı aramaya gerek yoktur" diye konuştu.

İZMİR'İ ZARARLI GÜNDEMLERİN İÇİNE ÇEKİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Bayrak ve paradan bahsetmek, ayrı bir devlet noktasında bir şeyden bahsetmektir. Bir şehrin seçilmiş en üst noktasındaki görevde bulunan bir kişinin böyle bir düşünceyi ifade etmesi dahi bence sorgulanmaya muhtaçtır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bağımsızlığımızın ve vatanımızın kurtuluşunun sembol isimlerinden olan İzmir'imizi sürekli zararlı gündemlerin içine çekiyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Milli şuurdan ve tarih bilincinden yoksun bu zihniyet, dün de "Kıbrıs'tan çıkalım" demişti. Bu açıklamaların ardında ne olduğu, ne hesaplar yapıldığı ortaya çıkarılmalı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: HDP kendi söylemlerini gizli ittifak nedeniyle CHP'li belediye başkanlarına yaptırmaya çalışıyor.

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya: 9 Eylül 1922 günü, Yüzbaşı Şerafettin'in İzmir Hükümet Konağı'na astığı ay yıldızlı al bayrağımız bir daha asla inmeyecektir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: İzmir'i özerk yapmaya onun gücü yetmez. Bu hayallerinden bir an önce vazgeçsinler. CHP ile HDP el ele vermiş devletçikler kurmayı tartışıyor.

MHP Milletvekili Cemal Enginyurt: İzmir Yunan ağzıyla konuşmak bir belediye başkanının ülkeye yapacağı en büyük ihanettir.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu: Doğru bulmuyorum. İzmir'in tarihi ile ilgili doğru kaynaklardan bilgi edindiği kanaatini taşımıyorum.

SABAH

AK Parti'li Dağ'dan, Tunç Soyer'e "bayrak ve para" tepkisi!

CHP'li Tunç Soyer'in skandal açıklamalarına AK Parti'den sert tepki

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bir skandal daha! Tunç Soyer 'İzmir bayrağı ve parası' istedi